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Охрану выставили на перекрытой улице Ленина в Новосибирске

Сегодня, 03:26
Фото: АСТ-54/ВК
Охрану выставили на перекрытой улице Ленина в Новосибирске
Сотрудник ЧОП вышел следить за порядком на улицу Ленина, которую перекрыли для автомобилистов в Новосибирске. Его заметили очевидцы вечером 15 ноября.

Центральную улицу мегаполиса закрыли для движения транспорта до февраля 2023 года. Власти посчитали, что в период новогодних праздников по Ленина должны пешком прогуливаться новосибирцы и гости столицы Сибири.

На участке дороги поставили дорожный знак, запрещающий проезд и бетонный блок. Но несмотря на это, ушлые водители умудряются обойти запрет, объезжают по тротуарам. Это несет угрозу пешеходам.

Вчера днем горожане пожаловались на них в ГИБДД. А уже вечером у знаков выставили охрану, которая будет следить за порядком и контролировать движение транспорта.

Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Перекрытия#Дорога
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