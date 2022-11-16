Охрану выставили на перекрытой улице Ленина в Новосибирске

Центральную улицу мегаполиса закрыли для движения транспорта до февраля 2023 года. Власти посчитали, что в период новогодних праздников по Ленина должны пешком прогуливаться новосибирцы и гости столицы Сибири.
На участке дороги поставили дорожный знак, запрещающий проезд и бетонный блок. Но несмотря на это, ушлые водители умудряются обойти запрет, объезжают по тротуарам. Это несет угрозу пешеходам.
Вчера днем горожане пожаловались на них в ГИБДД. А уже вечером у знаков выставили охрану, которая будет следить за порядком и контролировать движение транспорта.