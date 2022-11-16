В пятницу в Новосибирске резко похолодает

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье будет особенно холодно — до -11...-13 градусов. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от -5 до -9 градусов.

Также синоптики напоминают о мерах безопасности для водителей и пешеходов — первым следует максимально соблюдать скоростной режим, вторым — позаботиться об обуви с устойчивой в гололед подошвой.