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В пятницу в Новосибирске резко похолодает

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
Замерзшая ветка
В ночные часы температура опустится до -13 градусов, ожидается сильный порывистый ветер, снегопад и гололед
 

По словам синоптиков, завтра в ночные часы столбик термометра опустится до  -6,  днем будет на пару градусов теплее. Ветер усилится и местами достигнет 16 метров в секунду, не исключен и снегопад.

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье будет особенно холодно — до -11...-13 градусов. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от -5 до -9 градусов.

Также синоптики напоминают о мерах безопасности для водителей и пешеходов — первым следует максимально соблюдать скоростной режим, вторым — позаботиться об обуви с устойчивой в гололед подошвой.

Ранее стала известна погода, которая ожидает Новосибирск в новогоднюю ночь.
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