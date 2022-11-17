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Октябрьский мост в Новосибирске весь в дырах – кто ответит

Сегодня, 05:41
Фото: atas.info
Ремонт моста продолжается

Жители Новосибирска возмутились разбитым ограждением на Октябрьском мосту

В Новосибирске на Октябрьском мосту сломали ограждение и забили дыры досками, о чем стало известно из ВК-группы «ЧП Новосибирск».

Сибиряки рассказали в посте, что чугунные ограждения сломали экскаваторы. Забор буквально упал в реку. Не ремонтируемым мостом возмутились новосибирцы. Строители закрыли дыру деревяшками.

Так выглядит мост
Фото: ЧП Новосибирск/ВК

По словам руководителя организации «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, чугунное литье полностью восстановят, узнал «МК в Новосибирске». Сейчас все 5 видов секций на мосту аварийные. Чугун фактически устарел.

Кроме того, Арапов напомнил, что проходить людям по мосту запрещено, там закрыто движение. На переправе демонтирована часть тротуаров. Работы продолжайся.

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#Эмилия Губарева#Город#Транспорт#Октябрьский мост
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