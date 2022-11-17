Сибиряки рассказали в посте, что чугунные ограждения сломали экскаваторы. Забор буквально упал в реку. Не ремонтируемым мостом возмутились новосибирцы. Строители закрыли дыру деревяшками.
По словам руководителя организации «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, чугунное литье полностью восстановят, узнал «МК в Новосибирске». Сейчас все 5 видов секций на мосту аварийные. Чугун фактически устарел.
Кроме того, Арапов напомнил, что проходить людям по мосту запрещено, там закрыто движение. На переправе демонтирована часть тротуаров. Работы продолжайся.