Распродажу парковочных мест у «Микрохирургии глаза» в Новосибирске устроили горожане

До этого продавцы незамерзающих жидкостей для автомобилей рассказали о своих заработках. По словам предпринимателей, торгующих «незамерзайкой» не первый год, они зарабатывают от 2 до 10 тыс. рублей в день. Самыми популярными местами для продаж оказались обочины трасс, а также спальные районы столицы Сибири. А вот самым опасным - Бердское шоссе.