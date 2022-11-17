Распродажу парковочных мест у «Микрохирургии глаза» в Новосибирске устроили горожане

«Возле МНТК на Колхидской появились «бизнесмены», которые приезжают рано утром, занимают несколько парковочных мест, а потом продают поштучно за 150 рублей», — говорится в пебликации.
Однако в комментариях под постом пишут, что рядом с больницей продают не парковочные места, а омывателями лобового стекла.
Ранее сообщалось о стихийной парковке на недавно отремонтированном проспект Карла Маркса.
До этого продавцы незамерзающих жидкостей для автомобилей рассказали о своих заработках. По словам предпринимателей, торгующих «незамерзайкой» не первый год, они зарабатывают от 2 до 10 тыс. рублей в день. Самыми популярными местами для продаж оказались обочины трасс, а также спальные районы столицы Сибири. А вот самым опасным - Бердское шоссе.