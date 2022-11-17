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Распродажу парковочных мест у «Микрохирургии глаза» в Новосибирске устроили горожане

Сегодня, 09:50
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Торговля парковочными местами

Новосибирцы торгуют парковочными местами рядом с МНТК на Колхидской

Места для парковки возле МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова на улице Колхидской стали предметом торговли, сообщается в ВК-паблике “ЧП Новосибирск”.

«Возле МНТК на Колхидской появились «бизнесмены», которые приезжают рано утром, занимают несколько парковочных мест, а потом продают поштучно за 150 рублей», — говорится в пебликации.

Однако в комментариях под постом пишут, что рядом с больницей продают не парковочные места, а омывателями лобового стекла.

Ранее сообщалось о стихийной парковке на недавно отремонтированном проспект Карла Маркса.

До этого продавцы незамерзающих жидкостей для автомобилей рассказали о своих заработках. По словам предпринимателей, торгующих «незамерзайкой» не первый год, они зарабатывают от 2 до 10 тыс. рублей в день. Самыми популярными местами для продаж оказались обочины трасс, а также спальные районы столицы Сибири. А вот самым опасным - Бердское шоссе.

Продавцы незамерзайки зарабатывают по 10 тысяч, стоя на трассах Новосибирска
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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#МНТК#Парковка#Места#Торговля
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