atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Продавцы незамерзайки зарабатывают по 10 тысяч стоя на трассах Новосибирска

Сегодня, 02:38
Фото: 1MI
Особо этот бизнес не прибыльный, но в сезоны можно заработать прилично.
В Новосибирске продавцы незамерзающих жидкостей для автомобилей рассказали о своих заработках.

По словам некоторых продавцов, торгующих «незамерзайками» не первый год, они зарабатывают от 2 до 10 тысяч рублей в день. Самые популярные места для продаж стали обочины трасс, а также спальные районы мегаполиса. А вот самым не безопасным местом является Бердское шоссе.

Средняя стоимость бутылки специальной жидкости на дорогах составляет 150-200 рублей. В день удается продать примерно до 15 бутылок. Максимально торговцы продавали 40 бутылок незамерзайки ежедневно.

При этом, как пишет «МК В Новосибирске», продавцов штрафуют редко, хоть и бизнес не совсем законный. Осенний сезон продаж «незамерзайки» продолжается около полутора недель, а весной — всего 2-3 недели.

Напомним, что ранее были раскрыты многомиллионные зарплаты игроков ХК «Сибирь». Больше всего зарабатывают легионеры клуба: Тейлор Бэк (Канада, нападающий) — 45 млн рублей за сезон. Самая маленькая зарплата у Тимура Ахиярова (5 млн).

 
 
#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Бизнес#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Не прозевать затмение солнца 25 октября 2022: во сколько начинается в Новосибирске
Сегодня, 05:01
Новый циклон с ураганным ветром надвигается на Новосибирскую область
Сегодня, 08:15
Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков ХК «Сибирь»
Вчера, 08:42
Что известно о главе Сузунского района Некрасовой: скандалы, деньги и собственность
Вчера, 10:59
Семьи получат по 100 000 рублей за крышу, которой их лишил ураган в Новосибирске
Вчера, 18:18