Продавцы незамерзайки зарабатывают по 10 тысяч стоя на трассах Новосибирска

По словам некоторых продавцов, торгующих «незамерзайками» не первый год, они зарабатывают от 2 до 10 тысяч рублей в день. Самые популярные места для продаж стали обочины трасс, а также спальные районы мегаполиса. А вот самым не безопасным местом является Бердское шоссе.
Средняя стоимость бутылки специальной жидкости на дорогах составляет 150-200 рублей. В день удается продать примерно до 15 бутылок. Максимально торговцы продавали 40 бутылок незамерзайки ежедневно.
При этом, как пишет «МК В Новосибирске», продавцов штрафуют редко, хоть и бизнес не совсем законный. Осенний сезон продаж «незамерзайки» продолжается около полутора недель, а весной — всего 2-3 недели.
Напомним, что ранее были раскрыты многомиллионные зарплаты игроков ХК «Сибирь». Больше всего зарабатывают легионеры клуба: Тейлор Бэк (Канада, нападающий) — 45 млн рублей за сезон. Самая маленькая зарплата у Тимура Ахиярова (5 млн).