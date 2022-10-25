Продавцы незамерзайки зарабатывают по 10 тысяч стоя на трассах Новосибирска

По словам некоторых продавцов, торгующих «незамерзайками» не первый год, они зарабатывают от 2 до 10 тысяч рублей в день. Самые популярные места для продаж стали обочины трасс, а также спальные районы мегаполиса. А вот самым не безопасным местом является Бердское шоссе.