Новосибирский учитель стал директором школы в ЛНР

За свою педагогическую карьеру Михаил Ермолаев добился многого: был директором одной из новосибирских школ, руководил двумя частными образовательными учреждениями и курировал несколько образовательных проектов.
Сибиряк принял обдуманное решение – возглавить школу в Беловодском районе ЛНР. Его назначили в Новоалександровскую среднюю школу. По словам Ермолаева, он понимает всю важность помощи местными учителям. Коллеги новосибирца поддержали.
Главной задачей нового директора станет решение вопроса с дефицитом кадров. Кроме того, Ермолаев должен перестроить работу школы на российскую систему образования.
Напомним, 100 детей из ЛНР привезут посмотреть на новогодний Новосибирск. Для них организуют экскурсию по городу. На организацию мероприятия потратят 23,8 млн рублей.