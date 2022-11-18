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Новосибирский учитель стал директором школы в ЛНР

Сегодня, 03:21
Фото: ВК/Администрация Беловодского района
Новосибирский педагог Михаил Ермолаев возглавил школу в Луганской Народной Республике, о чем стало известно в ВК-группе администрации Беловодского района.

За свою педагогическую карьеру Михаил Ермолаев добился многого: был директором одной из новосибирских школ, руководил двумя частными образовательными учреждениями и курировал несколько образовательных проектов.

Сибиряк принял обдуманное решение – возглавить школу в Беловодском районе ЛНР. Его назначили в Новоалександровскую среднюю школу. По словам Ермолаева, он понимает всю важность помощи местными учителям. Коллеги новосибирца поддержали.

Главной задачей нового директора станет решение вопроса с дефицитом кадров. Кроме того, Ермолаев должен перестроить работу школы на российскую систему образования.

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#Эмилия Губарева#ЛНР#Новосибирск
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