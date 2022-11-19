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Агент СБУ совершил покушение на главу подшефного Новосибирской области района ЛНР

Сегодня, 11:09
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Допрос подозреваемого в покушении
Telegram-канал «Новосибирь» сообщает о задержании мужчины, попытавшегося убить Виталия Коваленко, главу района Луганской народной республики, за восстановление которого отвечает НСО.

По данным издания, диверсант действовал в агентурной сети СБУ и учувствовал в подготовке нескольких терактов. Помимо нападения на Коваленко, задержанный должен был ликвидировать еще трех глав донбасских регионов.

Убийства планировалось совершить во время референдумов о присоединении к РФ.

Напомним, что нападение на Коваленко произошло в начале августа. Автомобиль чиновника обстреляли из автомата, однако он не пострадал. Ранения получила председатель районного совета женщин Валентина Гладков, ее направили в Новосибирск на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что новосибирский учитель стал директором школы в ЛНР.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Задержание#Виталий Коваленко#ЛНР
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