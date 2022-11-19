Агент СБУ совершил покушение на главу подшефного Новосибирской области района ЛНР

По данным издания, диверсант действовал в агентурной сети СБУ и учувствовал в подготовке нескольких терактов. Помимо нападения на Коваленко, задержанный должен был ликвидировать еще трех глав донбасских регионов.
Убийства планировалось совершить во время референдумов о присоединении к РФ.
Напомним, что нападение на Коваленко произошло в начале августа. Автомобиль чиновника обстреляли из автомата, однако он не пострадал. Ранения получила председатель районного совета женщин Валентина Гладков, ее направили в Новосибирск на реабилитацию.
Ранее сообщалось, что новосибирский учитель стал директором школы в ЛНР.