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Новосибирцы возмутились результатом реставрации стелы героям ВОВ

Сегодня, 08:04
Фото: ВК-паблик “АСТ-54”
Стела героям ВОВ после реставрации
В ВК-сообществе “АСТ-54” опубликованы снимки недавно отреставрированной стелы возле ТЦ "Роял парк", новосибирцы были шокированы обилием ржавчины и неаккуратными сварочными швами.

Автор поста, впечатленный обновленным памятником, сомневается, что у мэрии “вообще есть совесть”. Многие комментаторы поддержали его негодование. 

“Да никто ее не реставрировал. Просто мэрия хвост свой прижала, когда прокуратура их взяла за пятую точку. Совесть и мэрия не совместимы”, - написал Сергей 

“Самое символичное, что напротив сгнившей стелы героям находится вылизанный ЖК "Берлин", патриотизм так и прет!”, - возмутился контрастом Павел 

Вячеслав и вовсе не не стал выбирать выражения: “Вот (блин - прим. ред.) реально (нехорошие люди - прим. ред.), как они задолбали со своими мутками”.

Однако были и пользователи, которые посчитали проблему незначительной. 

"Серьезно это единственная проблема в городе? Как отреставрировали стелу?”, - интересуется Светлана. 

“Приоритет расставить нужно, стела точно не так важно, как дороги, медицина, общественный транспорт зимой, школы и детские сады! А вас блин интересует стела!”, - резюмировала она.

Реставрация заключалась в удалении граффити с части стелы, на которой нарисована георгиевская ленточка и написано "9 мая". Работы начались 28 октября, их проводила компания "Ситистрой".

В Новосибирске восстановят исписанную граффити стелу героям ВОВ
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#Общество#Город#Новосибирск#Стела героям ВОВ#Реставрация#Соцсети#Критика
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