Новосибирцы возмутились результатом реставрации стелы героям ВОВ

Автор поста, впечатленный обновленным памятником, сомневается, что у мэрии “вообще есть совесть”. Многие комментаторы поддержали его негодование.
“Да никто ее не реставрировал. Просто мэрия хвост свой прижала, когда прокуратура их взяла за пятую точку. Совесть и мэрия не совместимы”, - написал Сергей
“Самое символичное, что напротив сгнившей стелы героям находится вылизанный ЖК "Берлин", патриотизм так и прет!”, - возмутился контрастом Павел
Вячеслав и вовсе не не стал выбирать выражения: “Вот (блин - прим. ред.) реально (нехорошие люди - прим. ред.), как они задолбали со своими мутками”.
Однако были и пользователи, которые посчитали проблему незначительной.
"Серьезно это единственная проблема в городе? Как отреставрировали стелу?”, - интересуется Светлана.
“Приоритет расставить нужно, стела точно не так важно, как дороги, медицина, общественный транспорт зимой, школы и детские сады! А вас блин интересует стела!”, - резюмировала она.
Реставрация заключалась в удалении граффити с части стелы, на которой нарисована георгиевская ленточка и написано "9 мая". Работы начались 28 октября, их проводила компания "Ситистрой".