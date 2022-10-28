В Новосибирске восстановят исписанную граффити стелу героям ВОВ

Сегодня, 28 октября, часть стелы с надписью “9 мая” поверх георгиевской ленты закрыли баннером.
"Извините, элемент монументально-декоративного оформления на восстановлении" - сообщается на баннере
"Работы выполняет ООО «Специализированный застройщик "Ситистрой", − уточнили в новосибирской мэрии.
Ранее управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области не увидело состава преступления в том, что памятник воинам Ленинградско-Павловской дивизии на территории бывшего военного городка № 17 в Новосибирске оказался заброшенным и постепенно разрушается.
До этого новосибирский градоначальник Анатолий Локоть назвал причину частых поломок механизма в "доме с часами" на Красном проспекте.