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В Новосибирске восстановят исписанную граффити стелу героям ВОВ

Сегодня, 10:37
Фото: Telegram-канал "Любить Новосибирск"
Баннер на стеле героям ВОВ
Новосибирские власти решили восстановить памятную стелу героям ВОВ возле ТРЦ “Роял парк”, исписанную граффити.

Сегодня, 28 октября, часть стелы с надписью “9 мая” поверх георгиевской ленты закрыли баннером.

"Извините, элемент монументально-декоративного оформления на восстановлении" - сообщается на баннере

"Работы выполняет ООО «Специализированный застройщик "Ситистрой", − уточнили в новосибирской мэрии.

Ранее управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области не увидело состава преступления в том, что памятник воинам Ленинградско-Павловской дивизии на территории бывшего военного городка № 17 в Новосибирске оказался заброшенным и постепенно разрушается.

До этого новосибирский градоначальник Анатолий Локоть назвал причину частых поломок механизма в "доме с часами" на Красном проспекте.

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#Общество#Город#Новосибирск#Стела героям ВОВ#Восстановление#Мэрия
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