«Сигнал охотника» зажгли вчера в лифте на Забалуева

VK-сообщество «АСТ-54» выложил видео происшествия — на записи отчетливо видно, как у одного из них активизировалось пусковое устройство ПУ-3, в результате чего кабина лифта наполнилась густым дымом. Судя по кадрам записи, никто из пассажиров не пострадал.
В управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, сказали, что ничего об этом происшествии не знают. По из словам, лифтеры по ночам не работают и никаких экстренных жалоб на ЧП в лифтах вчера вечером не поступало.
Жители дома тоже оставили случай с ПУ-3 без внимания.
Ранее видеокамеры в подъездах несколько раз ловили новосибирцев за сомнительными занятиями.