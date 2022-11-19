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«Сигнал охотника» зажгли вчера в лифте на Забалуева

Сегодня, 07:56
Фото: VK-сообщество «АСТ-54»
Двое мужчин в лифте, сработал ПУ-3

Новосибирец поджог себя в лифте "сигналом охотника"

Вечером в доме Ленинского района двое молодых людей попали на камеру видеонаблюдения в лифте.

VK-сообщество «АСТ-54» выложил видео происшествия  — на записи отчетливо видно, как у одного из них активизировалось пусковое устройство ПУ-3, в результате чего кабина лифта наполнилась густым дымом. Судя по кадрам записи, никто из пассажиров не пострадал.

В управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, сказали, что ничего об этом происшествии не знают. По из словам, лифтеры по ночам не работают и никаких экстренных жалоб на ЧП в лифтах вчера вечером не поступало.

Жители дома тоже оставили случай с ПУ-3 без внимания.

Ранее видеокамеры в подъездах несколько раз ловили новосибирцев за сомнительными занятиями.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Сигнал охотника#Лифт#ПУ-3
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