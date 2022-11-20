Первые призывники в 2022 году уехали из Новосибирска в армию

Напомним, что в Новосибирской области осенний призыв начался 1 ноября. Ранее 50 новосибирцев отправились служить в Центральный и Южный военные округа. Всего в осенний призыв Новосибирская область должна набрать около 2 000 человек. Также отметим, что срочников не отправляют служить в зону СВО.