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Первые призывники в 2022 году уехали из Новосибирска в армию

Сегодня, 07:43
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Срочников не отправляют в зону СВО

В Новосибирске уехал первый эшелон с 700 призывниками

Из Новосибирска отправился первый эшелон с 700 призывниками, об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

Призывники из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края уехали с вокзала Новосибирск-Главный. Срочников отправят в части Восточного военного округа.

Напутственные слова сказал и военком Евгений Кудрявцев. Он пожелал молодым людям вернуться домой возмужавшими.  

Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября
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Напомним, что в Новосибирской области осенний призыв начался 1 ноября. Ранее 50 новосибирцев отправились служить в Центральный и Южный военные округа. Всего в осенний призыв Новосибирская область должна набрать около 2 000 человек. Также отметим, что срочников не отправляют служить в зону СВО. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Армия
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