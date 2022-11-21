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Мама сбитого депутатом в Татарске мальчика приняла компенсацию в полмиллиона рублей

Сегодня, 09:33
Фото: ВК-страница матери пострадавшего
Светлана Чернова
Помимо компенсации морального вреда Светлана Черноморова не возражает, чтобы экс-депутат Сергей Мамонтов возместил затраты на лечение ребенка, в том числе санаторно-курортное, сообщает телеканал "Вести Новосибирск".

Пять дней назад появилась информация о том, что Светлана получила миллион рублей от виновника ДПТ. Родительница опровергла это известие, добавив, что обдумает предложение о материальной компенсации.

По данным "Вестей", предложенная сумма была в два раза меньше.

«Просят пойти на примирение, но адвокат сказала, что [правоохранители] против дела настроены злобно, враждебно. Если я пойду на примирение, то все равно на суде могут не принять это во внимание. Я попросила времени, чтобы подумать, пока ответ не дала», - цитировал телеканал Черноморову.

Авария произошла 30 октября. Член Татарского совета депутатов Сергей Мамонтов сбил ребенка, вышел из машины, развел руками и уехал. Когда видео ДТП попало в СМИ, парламентарий сам пришел в полицию и сознался в содеянном. Мальчик попал в больницу с различными травмами.

Против Мамонтова возбудили уголовное дело по факту оставления человека в опасности. 9 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 31 декабря.
Депутат Мамонтов заплатил маме сбитого ребенка под Новосибирском миллион
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#Общество#Происшествия#Политика#Новосибирская область#Татарск#Депутат Мамонтов переехал ребенка#Мальчик#ДТП#Депутат#Компенсация
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