Мама сбитого депутатом в Татарске мальчика приняла компенсацию в полмиллиона рублей

Пять дней назад появилась информация о том, что Светлана получила миллион рублей от виновника ДПТ. Родительница опровергла это известие, добавив, что обдумает предложение о материальной компенсации.
По данным "Вестей", предложенная сумма была в два раза меньше.
«Просят пойти на примирение, но адвокат сказала, что [правоохранители] против дела настроены злобно, враждебно. Если я пойду на примирение, то все равно на суде могут не принять это во внимание. Я попросила времени, чтобы подумать, пока ответ не дала», - цитировал телеканал Черноморову.
Авария произошла 30 октября. Член Татарского совета депутатов Сергей Мамонтов сбил ребенка, вышел из машины, развел руками и уехал. Когда видео ДТП попало в СМИ, парламентарий сам пришел в полицию и сознался в содеянном. Мальчик попал в больницу с различными травмами.