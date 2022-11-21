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В НСО в преддверии Нового года круглосуточно патрулируют хвойные леса

Сегодня, 11:13
Фото: Wikimedia
Хвойный лес
Сотрудники лесничеств и правоохранительных органов охраняют новосибирские хвойные леса от незаконной вырубки - пихты ели и сосны рубят, чтобы украсить дом к Новому году.

«Сразу скажу, что меры эффективные, а наказание серьезное - с каждым годом все меньше жителей области пытаются незаконно срубить елку», - написал глава регионального Минприроды Евгений Шестернин во “ВКонтакте”.

Он подчеркнул, что патрулирование будет проводится круглосуточно и в рабочие, и в праздничные дни там, где могут появиться дровосеки-нарушители. “В данный момент на территории Новосибирской области работают 26 мобильных групп”.

Также будут организованы проверки "елочных базаров".

Министр напомнил, что за нанесение лесному фонду ущерба до 5 тыс. рублей налагается административный штраф - от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, 20-50 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 тыс. до полумиллиона рублей для юридических лиц.

Если ущерб больше, наступает уголовная ответственность - вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что цены на искусственные ели в Новосибирске подскочили до 500 тыс. рублей.

В Новосибирске начали продавать живые и искусственные елки к Новому году
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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Хвойные леса#Новый год#Незаконная вырубка#Патрулирование#Минприроды
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