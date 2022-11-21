Власти Новосибирска еще не выделили денег на строительство детсада на 1-й Чулымской

О планах новосибирских властей изъять землю возле ЖК "Ясный берег" для муниципальных нужд стало известно в ноябре. Сообщалось, что участок оценивается в 32,9 млн рублей (кадастровая стоимость), и принадлежит пяти частным лицам, бизнес которых связан с недвижимостью, торговлей и управлением земельными участками.