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Власти Новосибирска еще не выделили денег на строительство детсада на 1-й Чулымской

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI
Детский сад
Средства на строительство детского сада на изъятом в Ленинском районе Новосибирска участке в бюджете города не предусмотрены, сообщает НГС со ссылкой на мэрию.

“Бюджетом города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов бюджетные ассигнования на проектирование и строительство указанного объекта образования не предусмотрены”, - заявили в новосибирском Департаменте строительства и архитектуры.

Постановление об изъятии действует три года, планируется, что образовательное учреждение сможет принять 400 детей, добавили в горадминистрации.

О планах новосибирских властей изъять землю возле ЖК "Ясный берег" для муниципальных нужд стало известно в ноябре. Сообщалось, что участок оценивается в 32,9 млн рублей (кадастровая стоимость), и принадлежит пяти частным лицам, бизнес которых связан с недвижимостью, торговлей и управлением земельными участками.

Ранее дело экс-директора ГКУ «УКС» Новосибирской области Юрия Бутримова о махинациях с возведением детского сада в Чанах передали в суд.

В Новосибирске мэрия изымает у комерсантов землю на берегу Оби ради детсада
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#Общество#Город#Образование#Новосибирск#1-я Чулымская#Детсад#Строительство#Средства
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