Власти Новосибирска еще не выделили денег на строительство детсада на 1-й Чулымской

“Бюджетом города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов бюджетные ассигнования на проектирование и строительство указанного объекта образования не предусмотрены”, - заявили в новосибирском Департаменте строительства и архитектуры.
Постановление об изъятии действует три года, планируется, что образовательное учреждение сможет принять 400 детей, добавили в горадминистрации.
О планах новосибирских властей изъять землю возле ЖК "Ясный берег" для муниципальных нужд стало известно в ноябре. Сообщалось, что участок оценивается в 32,9 млн рублей (кадастровая стоимость), и принадлежит пяти частным лицам, бизнес которых связан с недвижимостью, торговлей и управлением земельными участками.
Ранее дело экс-директора ГКУ «УКС» Новосибирской области Юрия Бутримова о махинациях с возведением детского сада в Чанах передали в суд.