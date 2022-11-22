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Единое пособие на детей с 1 января 2023: какие будут выплаты – Путин подписал закон

Сегодня, 10:56
Фото: Elizaveta Dushechkina / Unsplash.com
Нуждающиеся семьи с детьми с 2023 года получат адресную помощь

Универсальное пособие на детей будут получать семьи с детьми с 1.01.2023 по ФЗ №455

Семьи с детьми будут получать новое универсальное пособие по рождению и воспитанию ребенка с 1 января 2023 года - Путин подписал закон №455-ФЗ от 21.11.2022. Пособие предназначено только нуждающимся семьям, оно заменит сразу шесть действующих выплат - кому, при каких условиях и сколько заплатят.
Сюжет
Пособие

Какие выплаты заменит универсальное пособие на детей с 1 января 2023 года

Пособие называется универсальным, потому что начисляется по одному принципу на территории всей России, выплачивается из Федерального бюджета. Новый закон №455-ФЗ вносит изменения сразу заменит несколько выплат: 

  • Пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки беременности.
  • Пособие для безработных родителей или для женщин, по другим причинам не подлежащих обязательному страхованию в связи с материнством или временной нетрудоспособностью.
  • Выплаты нуждающимся семьям с детьми до 3-х лет, от 3-х до 8 лет и от 8 до 17 лет.
  • Региональные выплаты на третьего и следующих детей.
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У семьи есть выбор - действующее или универсальное пособие

Семьи, получавшие эти выплаты до 1 января 2023 года, могут выбирать - подать заявление на универсальное пособие или продолжать получать то пособие, которое было назначено. Кроме универсального пособия из всех действующих пособий останется только два - пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе в декретный отпуск и пособие из материнского капитала, если доход на одного человека в семье менее двух прожиточных минимумов. С 1 января 2023 года это пособие можно получать на всех детей - не только на второго или последующего, как это было раньше.

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Кто сможет получить универсальное пособие с 2023 года

Универсальное пособие на детей имеет две категории получателей:

  • беременные женщины со сроком беременности от шести недель, вставшие на учет по беременности на сроке до 12 недель;
  • родители детей в возрасте до 17 лет, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ. Такие же права имеют опекуны и попечители детей.

Для того чтобы стать получателем пособия, доход в семье на одного человека должен быть меньше прожиточного минимума. Также будет применяться комплексная оценка нуждаемости - будет оцениваться наличие жилплощади и машины.

 

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Как рассчитывается универсальное пособие на детей в 2023 году

Пособие определяется в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Например, базовый размер пособия в Новосибирской области будет 7187 рублей, если пособие будет выплачиваться в размере 100%, оно составит 14375 рублей.

Универсальное пособие будет назначаться по прогрессивной шкале - сначала в размере 50%, если после этого доход на одного человека в семье меньше прожиточного минимума, то в размере 75%. Если даже после этого доход на одного человека будет менее прожиточного минимума, будет начислено пособие 100% от прожиточного минимума. Если в семье несколько детей до 17 лет, пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Материнский капитал, как и другие социальные выплаты, проиндексируют в 2023 году.

#Ольга Храмушкина#Пособие#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты
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