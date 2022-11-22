Пособие называется универсальным, потому что начисляется по одному принципу на территории всей России, выплачивается из Федерального бюджета. Новый закон №455-ФЗ вносит изменения сразу заменит несколько выплат:
Семьи, получавшие эти выплаты до 1 января 2023 года, могут выбирать - подать заявление на универсальное пособие или продолжать получать то пособие, которое было назначено. Кроме универсального пособия из всех действующих пособий останется только два - пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе в декретный отпуск и пособие из материнского капитала, если доход на одного человека в семье менее двух прожиточных минимумов. С 1 января 2023 года это пособие можно получать на всех детей - не только на второго или последующего, как это было раньше.
Универсальное пособие на детей имеет две категории получателей:
Для того чтобы стать получателем пособия, доход в семье на одного человека должен быть меньше прожиточного минимума. Также будет применяться комплексная оценка нуждаемости - будет оцениваться наличие жилплощади и машины.
Пособие определяется в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Например, базовый размер пособия в Новосибирской области будет 7187 рублей, если пособие будет выплачиваться в размере 100%, оно составит 14375 рублей.
Универсальное пособие будет назначаться по прогрессивной шкале - сначала в размере 50%, если после этого доход на одного человека в семье меньше прожиточного минимума, то в размере 75%. Если даже после этого доход на одного человека будет менее прожиточного минимума, будет начислено пособие 100% от прожиточного минимума. Если в семье несколько детей до 17 лет, пособие будет назначаться на каждого ребенка.
Материнский капитал, как и другие социальные выплаты, проиндексируют в 2023 году.