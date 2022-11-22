Семьи, получавшие эти выплаты до 1 января 2023 года, могут выбирать - подать заявление на универсальное пособие или продолжать получать то пособие, которое было назначено. Кроме универсального пособия из всех действующих пособий останется только два - пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе в декретный отпуск и пособие из материнского капитала, если доход на одного человека в семье менее двух прожиточных минимумов. С 1 января 2023 года это пособие можно получать на всех детей - не только на второго или последующего, как это было раньше.