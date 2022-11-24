Депутат Заксобрания Владимир Лаптев не выйдет из СИЗО раньше 25 января 2023 года

Ходатайство о продлении срока в суд направил следователь по делу Лаптева. Депутат обвиняется в получении взятки на сумму около 900 000 рублей.
Подозреваемого задержали 27 сентября. Спустя два дня суд избрал для депутата VII созыва меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Несмотря на апелляцию, данное решение было оставлено в силе.
Напомним, что задержанный в Заксобрании Новосибирской области с 2020 года занимал посты в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, а также возглавлял комиссию по экологии.
Ранее суд обязал мэрию Новосибирска закупить 670 единиц спецтехники для уборки снега.