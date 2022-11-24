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Депутат Заксобрания Владимир Лаптев не выйдет из СИЗО раньше 25 января 2023 года

Сегодня, 12:55
Фото: atas.info
Лаптева задержали в конце сентября

Суд продлил арест депутата заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева

О решении суда стало известно 24 ноября, когда на сайте правления Судебного департамента по Новосибирской области появилась информация о продлении срока задержания.

Ходатайство о продлении срока в суд направил следователь по делу Лаптева. Депутат обвиняется в получении взятки на сумму около 900 000 рублей.  

Подозреваемого задержали 27 сентября. Спустя два дня суд избрал для депутата VII созыва меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Несмотря на апелляцию, данное решение было оставлено в силе. 

Напомним, что задержанный в Заксобрании Новосибирской области с 2020 года занимал посты в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, а также возглавлял комиссию по экологии. 

Ранее суд обязал мэрию Новосибирска закупить 670 единиц спецтехники для уборки снега.

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#Суд#Сизо#Владимир Лаптев#Криминал#Общество
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