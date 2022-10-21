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Депутат Лаптев из Новосибирска не выйдет из СИЗО

Сегодня, 09:08
Фото: atas.info
Лаптева задержали в конце сентября - в СИЗО он почти месяц

Арестованный за мошенничество новосибирский депутат Лаптев не выйдет из СИЗО

Депутата Заксобрания Владимира Лаптева, подозреваемого в мошенничестве, оставили в СИЗО до конца ноября, решение суда сообщил Судебный департамент региона.

Народного избранника задержали 27 сентября 2022 года. По данным следствия, Владимир Лаптев взял на должность в комиссию по экологии одного из коллег. Примечательно, что комиссию возглавлял сам депутат, а зарплату помощника он забирал себе. За год работы сумма достигла 900 тысяч рублей.

После задержания, Центральный суд отправил депутата Заксобрания в СИЗО. Несмотря на то, что защита подала апелляцию, суд оставил решение об аресте Лаптева в СИЗО до 21 ноября 2022 года.

Напомним, что экс-замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина могут признать самым крупным взяточником Новосибирска. Всего взятки было четыре – в крупном размере и одна в особо крупном (2 млн рублей). За «вознаграждение» Нормайкин превышал свои должностные полномочия и помогал с исполнением муниципальных контрактов конкретному человеку. 

Аресты проходят не только среди депутатов, но и прокуроров, ученых и строителей. Никогда еще в новейшей истории Новосибирска не было такой серии как в 2022 году. Atas.info вспомнил все громкие уголовные дела и фамилии главных фигурантов. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#2022#Суд#Арест
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