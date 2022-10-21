Арестованный за мошенничество новосибирский депутат Лаптев не выйдет из СИЗО

Народного избранника задержали 27 сентября 2022 года. По данным следствия, Владимир Лаптев взял на должность в комиссию по экологии одного из коллег. Примечательно, что комиссию возглавлял сам депутат, а зарплату помощника он забирал себе. За год работы сумма достигла 900 тысяч рублей.
После задержания, Центральный суд отправил депутата Заксобрания в СИЗО. Несмотря на то, что защита подала апелляцию, суд оставил решение об аресте Лаптева в СИЗО до 21 ноября 2022 года.
Напомним, что экс-замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина могут признать самым крупным взяточником Новосибирска. Всего взятки было четыре – в крупном размере и одна в особо крупном (2 млн рублей). За «вознаграждение» Нормайкин превышал свои должностные полномочия и помогал с исполнением муниципальных контрактов конкретному человеку.
Аресты проходят не только среди депутатов, но и прокуроров, ученых и строителей. Никогда еще в новейшей истории Новосибирска не было такой серии как в 2022 году. Atas.info вспомнил все громкие уголовные дела и фамилии главных фигурантов.