В Новосибирске запретили продавать энергетики детям до 18 лет

Читайте также о том, как в Правительстве НСО наградили детей-героев за мужественные поступки в экстремальных ситуациях и спасение человеческих жизней: они не побоялись и спасали семью из пожара, прыгали за утопающим и совершали другие поступки, не боясь за свою жизнь.



Награды получили пять детей: Надежда Степанова, Марк Лаубер, Ирина Барановская, Матвей Шабанов и Роман Чернов. Им также подарили часы, а самой маленькой пятилетней Надежде – куклу.