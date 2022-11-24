В Новосибирске запретили продавать энергетики детям до 18 лет

Продавать энергетики запрещено детям до 18 лет. Несмотря на то, что напитки безалкогольные, они являются опасными для несовершеннолетних. В октябре депутаты определили штрафы для магазинов за продажу энергетических напитков.
Штраф для граждан составит от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц − от 3000 до 5000 рублей, для юр. лиц − от 10 000 до 15 000 рублей.
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Награды получили пять детей: Надежда Степанова, Марк Лаубер, Ирина Барановская, Матвей Шабанов и Роман Чернов. Им также подарили часы, а самой маленькой пятилетней Надежде – куклу.