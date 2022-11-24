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Энергетики – все: теперь дети в Новосибирске не смогут купить напитки

Сегодня, 08:55
Фото: atas.info
Энергетики опасны для молодого человека

В Новосибирске запретили продавать энергетики детям до 18 лет

Продажу энергетических напитков запретили в Новосибирской области. Закон о защите прав детей приняли депутаты Законодательного собрания НСО во втором чтении.

Продавать энергетики запрещено детям до 18 лет. Несмотря на то, что напитки безалкогольные, они являются опасными для несовершеннолетних. В октябре депутаты определили штрафы для магазинов за продажу энергетических напитков.

Штраф для граждан составит от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц − от 3000 до 5000 рублей, для юр. лиц − от 10 000 до 15 000 рублей.

 

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Читайте также о том, как в Правительстве НСО наградили детей-героев за мужественные поступки в экстремальных ситуациях и спасение человеческих жизней: они не побоялись и спасали семью из пожара, прыгали за утопающим и совершали другие поступки, не боясь за свою жизнь.

Награды получили пять детей: Надежда Степанова, Марк Лаубер, Ирина Барановская, Матвей Шабанов и Роман Чернов. Им также подарили часы, а самой маленькой пятилетней Надежде – куклу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область
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