В Новосибирске отремонтируют пять дорог на левом берегу Оби

Остальным объектам также требуется укладка верхнего слоя и исправление профиля. Кроме того, на Связистов, Выставочной, Волховской и Полтавской нужно поднять смотровые колодцы, дождевые и инженерные коммуникации. Стоимость работ равняется 16,5, 17,2, 24,5 и 16 млн рублей соответственно.