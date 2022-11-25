В Новосибирске отремонтируют пять дорог на левом берегу Оби

Дороже всего обойдется ремонт Большой улицы, начальная цена - 135,3 млн рублей. Там планируется укрепить обочины, положить верхний слой асфальта и исправить продольный и поперечный профиль дороги.
Остальным объектам также требуется укладка верхнего слоя и исправление профиля. Кроме того, на Связистов, Выставочной, Волховской и Полтавской нужно поднять смотровые колодцы, дождевые и инженерные коммуникации. Стоимость работ равняется 16,5, 17,2, 24,5 и 16 млн рублей соответственно.
Выполнение контракта разбито на три этапа, первый начнется 1 апреля будущего года, последний завершится 23 августа 2023-го.
Ранее сообщалось, что Октябрьская магистраль останется забаррикадированной до 30 ноября.
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