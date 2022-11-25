В Новосибирской области из-за морозов заглох автобус, который вез 19 детей

Инцидент произошел в пятницу 25 ноября. Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, заглох на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Причиной поломки стали лютые морозы - низкая температура спровоцировала замерзание топлива.
Сотрудники Каргатского ДРСУ эвакуировали 19 детей с сопровождающими их взрослыми. Хоккеисты отогрелись в ближайшем кафе и с помощью спасательных служб добрались до Каргата. Дальше они продолжили все путешествие на поезде.
На месте аварии автомобиль отогреть не удалось. Автобус эвакуировали на безопасную стоянку.
Ранее Atas.info писал о падении температуры до - 40 °C.