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В Новосибирской области из-за морозов заглох автобус, который вез 19 детей

Сегодня, 10:40
Фото: пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор»
Замерзший автобус
Пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор» сообщает о 19 юных хоккеистах и их тренерах, застрявших между Бердском и Татарском из-за того, что замерзло топливо.

Инцидент произошел в пятницу 25 ноября.  Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, заглох на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Причиной поломки стали лютые морозы - низкая температура спровоцировала замерзание топлива. 

Сотрудники Каргатского ДРСУ эвакуировали 19 детей с сопровождающими их взрослыми. Хоккеисты отогрелись в ближайшем кафе и с помощью спасательных служб добрались до Каргата. Дальше они продолжили все путешествие на поезде. 

На месте аварии автомобиль отогреть не удалось. Автобус эвакуировали на безопасную стоянку.  

Ранее Atas.info писал о падении температуры до - 40 °C.

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#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область#Дети#ФКУ «Сибуправтодор»#Заглох автобус
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