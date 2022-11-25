В Новосибирской области из-за морозов заглох автобус, который вез 19 детей

Сотрудники Каргатского ДРСУ эвакуировали 19 детей с сопровождающими их взрослыми. Хоккеисты отогрелись в ближайшем кафе и с помощью спасательных служб добрались до Каргата. Дальше они продолжили все путешествие на поезде.