В субботу, 26 ноября, самолет авиакомпании Nordwind Airlines, вылетевший из Новокузнецка в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Об этом сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре, не называя причин, повлекших за собой экстренную посадку.