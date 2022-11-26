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Самолет рейса Новокузнецк – Санкт-Петербург экстренно сел в Новосибирске

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
С чем связана посадка, не сообщается

Вынужденную посадку в Новосибирске совершил самолет, следовавший в Санкт-Петербург

Лайнер авиакомпании Nordwind Airlines совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. 154 пассажира остаются в помещении воздушной гавани

В субботу, 26 ноября, самолет авиакомпании Nordwind Airlines, вылетевший из Новокузнецка в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Об этом сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре, не называя причин, повлекших за собой экстренную посадку.

В залах ожидания аэропорта вылета ожидают 154 пассажиров. Предполагается, что рейс будет возобновлен в 22 часа местного времени (18:00 мск).

Ранее мы рассказывали о том, что самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Нижний Новгород — Новосибирск, отстранили от полетов из-за повреждений в хвостовой части.

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#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт Толмачево#Экстренная посадка#Самолет
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