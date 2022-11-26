В субботу, 26 ноября, самолет авиакомпании Nordwind Airlines, вылетевший из Новокузнецка в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Об этом сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре, не называя причин, повлекших за собой экстренную посадку.
В залах ожидания аэропорта вылета ожидают 154 пассажиров. Предполагается, что рейс будет возобновлен в 22 часа местного времени (18:00 мск).
Ранее мы рассказывали о том, что самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Нижний Новгород — Новосибирск, отстранили от полетов из-за повреждений в хвостовой части.