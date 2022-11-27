Снежный городок в Театральном сквере Новосибирска к Новому году-2023: как украсят

Огромный снежно-ледовый городок воздвигнут вокруг театра оперы и балета в центре мегаполиса. В новогодние каникулы там целый день смогут забавлять как взрослые, так и дети – развлечения найдутся для всех.
Площадь украсит пышная новогодняя елка – самое главное праздничное деревце столицы Сибири. Вокруг неё зальют каток, который будет самым длинным в России.
«В этом году решили отказаться от катка в форме ракеты. С ним связано много шуток, и это нам не к чему в нынешней ситуации в стране. Вход на него будет бесплатным, как и в сам городок», - узнал Atas.info по запросу в мэрию.
По данным муниципалитета, на территории городка появятся снежные и ледяные горки, а также скульптуры в виде больших светодиодных шаров, двух оленей, тянущих сани и восьми символов федеральных округов страны. Такой дизайн задуман в рамках проекта «Новосибирск-Новогодняя столица России-2023».
Напомним, ещё один Ледовый городок откроют к Новому году на Михайловской набережной в Новосибирске. Однако он, в отличии от городка у НОВАТа, будет платным.