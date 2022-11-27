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Снежный городок в Театральном сквере Новосибирска к Новому году-2023: как украсят

Сегодня, 02:52
Фото: мэрия Новосибирска
Снежно-ледовый городок возведут в Театральном сквере Новосибирска в 2023 году

Мэрия Новосибирска показала, как будет выглядеть снежный городок у НОВАТа

Снежный городок с ледяными аттракционами, скульптурами и катком возведут в Театральном сквере Новосибирска в преддверии нового 2023 года. На оформление центра города мэрия потратит 2,2 млн рублей. Какие развлечения придумали для местных жителей и гостей города, узнал Atas.info.

Огромный снежно-ледовый городок воздвигнут вокруг театра оперы и балета в центре мегаполиса. В новогодние каникулы там целый день смогут забавлять как взрослые, так и дети – развлечения найдутся для всех.

Площадь украсит пышная новогодняя елка – самое главное праздничное деревце столицы Сибири. Вокруг неё зальют каток, который будет самым длинным в России.

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«В этом году решили отказаться от катка в форме ракеты. С ним связано много шуток, и это нам не к чему в нынешней ситуации в стране. Вход на него будет бесплатным, как и в сам городок», - узнал Atas.info по запросу в мэрию.

По данным муниципалитета, на территории городка появятся снежные и ледяные горки, а также скульптуры в виде больших светодиодных шаров, двух оленей, тянущих сани и восьми символов федеральных округов страны. Такой дизайн задуман в рамках проекта «Новосибирск-Новогодняя столица России-2023».

Фото: Atas.info

Напомним, ещё один Ледовый городок откроют к Новому году на Михайловской набережной в Новосибирске. Однако он, в отличии от городка у НОВАТа, будет платным.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Новый год#Ледовый городок#Дети
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