В субботу, 26 ноября, в Театральном сквере перед Оперным театром началась установка главной новогодней елки Новосибирска. Несмотря на сильный мороз, рабочие с помощью автокрана собирают 21-метровый каркас символа Нового года. После в него вставят более 1000 искусственных и 500 натуральных веток, которые украсят гирляндой. Так же на ветках разместят более 2 тысяч новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей.