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В Новосибирске начали установку главной елки перед Оперным театром

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
Елка должна быть готова к 1 декабря

В Тетральном сквере начали монтаж главной елки Новосибирска

В Театральном сквере рабочие начали монтаж металлического каркаса главной новогодней елки Новосибирска. Она должна быть готова к 1 декабря

В субботу, 26 ноября, в Театральном сквере перед Оперным театром началась установка главной новогодней елки Новосибирска. Несмотря на сильный мороз, рабочие с помощью автокрана собирают 21-метровый каркас символа Нового года. После в него вставят более 1000 искусственных и 500 натуральных веток, которые украсят гирляндой. Так же на ветках разместят более 2 тысяч новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей.

Стоимость возведения елки на площади Ленина в Новосибирске  составляет 1.6 млн рублей. Все работы должны быть завершены к 1 декабря.

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#Город#Новый год#Новосибирск#Елка#Монтаж
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