Двух мертвых рыбаков нашли в запертой машине в Новосибирской области

По данным Следственного комитета, днем 28 ноября в Чановском районе были найдены тела двух взрослых мужчин. Погибшие – 62-летний и 59-летний сибиряки.
Установлено, что 25 ноября компания знакомых приехала на рыбалку на озеро «Чаны» из Алтайского края. Мужчины решили переночевать в машинах. По предварительной версии, они отравились угарным газом.
Следователи начали проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в апреле 2022 года возле села Польяново Новосибирской области в палатке обнаружили двух мертвых охотников. Мужчины уснули с включенной газовой горелкой и задохнулись.