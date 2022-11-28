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Двух мертвых рыбаков нашли в запертой машине в Новосибирской области

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
Рыбаки отравились угарным газом в машине
В Чановском районе Новосибирской области в закрытой машине были обнаружены тела двух рыбаков, подробности рассказали в СУ СК по НСО.

По данным Следственного комитета, днем 28 ноября в Чановском районе были найдены тела двух взрослых мужчин. Погибшие – 62-летний и 59-летний сибиряки.

Машина, в которой погибли рыбаки
Фото: СУ СК по НСО

Установлено, что 25 ноября компания знакомых приехала на рыбалку на озеро «Чаны» из Алтайского края. Мужчины решили переночевать в машинах. По предварительной версии, они отравились угарным газом.

Следователи начали проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Двое друзей охотников задохнулись в палатке в Новосибирской области
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Напомним, в апреле 2022 года возле села Польяново Новосибирской области в палатке обнаружили двух мертвых охотников. Мужчины уснули с включенной газовой горелкой и задохнулись. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Погиб#Новосибирская область
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