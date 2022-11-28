Главврач собирается вернуть на работу анестезиолога, обвиненного в смерти младенца

Александр Зимин утверждает, что подписал приказ об увольнении анестезиолога после первых новостей о смерти младенца, которому не исполнилось и двух месяцев. Однако в тот момент он руководствовался результатами неверной экспертизы. Давление интернета и прессы также оказали влияние это решение.