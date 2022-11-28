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Главврач собирается вернуть на работу анестезиолога, обвиненного в смерти младенца

Сегодня, 12:29
Фото: VK-сообщество "Инцидент Новосибирск"
Алексей Андрианов отвечает на вопросы о гибели младенца
Главный врач Чистоозёрной ЦРБ Александр Зимин в беседе с журналистами издания Сиб.фм сообщил об ошибке в результатах судебно-медицинская экспертизы, повлекшей увольнение Алексея Андриянова.

Александр Зимин утверждает, что подписал приказ об увольнении анестезиолога после первых новостей о смерти младенца, которому не исполнилось и двух месяцев. Однако в тот момент он руководствовался результатами неверной экспертизы. Давление интернета и прессы также оказали влияние это решение.

Главврач сказал, что 25 ноября фельдшер-нарколог, которая проводила первую экспертизу призналась, что допустила ошибку. В данный момент нет лабораторных подтверждений того, что анестезиолог находился в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению Александра Зимина, без заключения экспертизы нет причин увольнять анестезиолога. Также главврач принес соболезнования семье погибшего младенца.

Напомним, что следственный комитет проведет проверку исполнения профессиональных обязанностей персоналом Чистоозерной ЦРБ.

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Также Atas.info публиковал видеозапись, на которой анестезиолог признается, что 21 ноября он был “с похмелья”.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Чистоозёрная ЦРБ#Главврач#Алексея Андриянова#Младенец умер в Чистоозерной ЦРБ#Криминал#Происшествия
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