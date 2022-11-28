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Новосибирцы с подозрением отнеслись к началу горнолыжного сезона в «Юрманке»

Сегодня, 09:40
Фото: https://urmanka54.ru/
Склон горнолыжного комплекса «Юрманка»

Новосибирский горнолыжный комплекс «Юрманка» откроется 3 декабря

В социальной сети VK «Юрманка» объявила дату старта горнолыжного сезона: на второе декабря назначен техническое открытие комплекса, с третьего начнется работа в обычном режиме.

Согласно сообщению, трассы и подъемники готовы к новому сезону. Однако у комментаторов есть сомнения в количестве снежного покрова на склонах. Жители Новосибирской области спрашивают фотографии трасс.

-Снега еще очень мало выпало, или вы пушками обзавелись? Покажите фото или видео склона актуальное, - интересуется Дмитрий

-Подскажите, прокат будет? Да и хотелось бы хоть пару фотографий склона, - вторит ему Константин.

Также «Юрманка» уточнила порядок работы подъемников. В выходные и праздничные дни кресельный и бугельный подъемники будут работать вместе. В будни помогать забираться на вершину склона будет только один из них.

Арендовать домики в этом году не получится. А вот прокат будет работать в штатном режиме.

Ранее Atas.info рассказывал о новогодних развлечениях на Михайловской набережной.

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#Новосибирск#Юрманка#Горнолыжный курот#Открытие#Общество
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