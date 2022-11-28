Новосибирцы с подозрением отнеслись к началу горнолыжного сезона в «Юрманке»

Согласно сообщению, трассы и подъемники готовы к новому сезону. Однако у комментаторов есть сомнения в количестве снежного покрова на склонах. Жители Новосибирской области спрашивают фотографии трасс.
-Снега еще очень мало выпало, или вы пушками обзавелись? Покажите фото или видео склона актуальное, - интересуется Дмитрий
-Подскажите, прокат будет? Да и хотелось бы хоть пару фотографий склона, - вторит ему Константин.
Также «Юрманка» уточнила порядок работы подъемников. В выходные и праздничные дни кресельный и бугельный подъемники будут работать вместе. В будни помогать забираться на вершину склона будет только один из них.
Арендовать домики в этом году не получится. А вот прокат будет работать в штатном режиме.
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