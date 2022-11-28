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Резкое потепление после лютых морозов нагрянет в Новосибирск в декабре-2022

Сегодня, 01:17
Фото: 1MI
Декабрь будет теплым

В Новосибирск придет потепление до -12 градусов и снегопады

После 30-градусных морозов в ноябре, в Новосибирске ожидается потепление до -12 градусов, о чем свидетельствуют разные погодные сервисы.

Рассмотрев данные с 28 ноября по 4 декабря, морозы скоро отпустят столицу Сибири, а потеплеет в первых днях декабря.

По данным «Яндекс. Погоды», в начале рабочей неделе будет около -22…-25 градусов ночью и -19…-21 днем. Ближе к выходным в городе выпадет снег, а там уже и потеплеет до -12.

Лютые морозы ударят по Новосибирску: прогноз погоды на неделю-28 ноября по 4 декабря
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Сайт «Гисметео» обещает, что самым холодным днем станет 28 ноября. Температура воздуха составит -30 градусов ночью и -25 днем. А вот с четверга по воскресенье начнется потепление: до -17 градусов.

Сервис «Метеовести» прогнозирует тепло к выходным. Столбик термометра покажет -17 днем и до -22 ночью. А вот сильные снегопады начнутся уже через неделю, к 6 декабря.

Напомним, что в декабре синоптики не обещают лютые морозы. Температура воздуха будет варьироваться в пределах -12...-20 градусов. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода на неделю
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