Рассмотрев данные с 28 ноября по 4 декабря, морозы скоро отпустят столицу Сибири, а потеплеет в первых днях декабря.
По данным «Яндекс. Погоды», в начале рабочей неделе будет около -22…-25 градусов ночью и -19…-21 днем. Ближе к выходным в городе выпадет снег, а там уже и потеплеет до -12.
Сайт «Гисметео» обещает, что самым холодным днем станет 28 ноября. Температура воздуха составит -30 градусов ночью и -25 днем. А вот с четверга по воскресенье начнется потепление: до -17 градусов.
Сервис «Метеовести» прогнозирует тепло к выходным. Столбик термометра покажет -17 днем и до -22 ночью. А вот сильные снегопады начнутся уже через неделю, к 6 декабря.
Напомним, что в декабре синоптики не обещают лютые морозы. Температура воздуха будет варьироваться в пределах -12...-20 градусов.