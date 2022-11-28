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Военный из Новосибирской области погиб в спецоперации на Украине

Сегодня, 05:07
Фото: ВК/Новосибирск Скорбит, 1MI / atas.info
Прощание с военным состоится завтра в Карасуке

Военный из Карасука Новосибирской области Дмитрий Глущенко погиб в спецоперации

Житель Карасукского района Новосибирской области погиб на Украине, о чем заявляет ВК-группа «Новосибирск скорбит» в посте 28 ноября.

Из сообщения группы следует, что в ходе выполнения задач специальной военной операции, погиб Глущенко Дмитрий. Он проживал в небольшом городе Карасук.

Возраст военного не называется. Однако известно, что прощание с погибшим пройдет 29 ноября. Желающие близкие придут в местный дом культуры (ДКЖ) на улице Тургенева к 11:00.

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Читайте также о военном Александре Редникове из Бердска, который погиб в горящем клубе в Костроме.Получив ранение в спецоперации, мужчину отправили на лечение. Той ночью он с другом ехал на машине и увидел горящий клуб. Незамедлительно Александр побежал спасать людей, но сам выбраться не смог. В тот день погибли 10 человек.

#Эмилия Губарева#Погиб#Украина
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