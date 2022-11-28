Военный из Карасука Новосибирской области Дмитрий Глущенко погиб в спецоперации

Читайте также о военном Александре Редникове из Бердска, который погиб в горящем клубе в Костроме.Получив ранение в спецоперации, мужчину отправили на лечение. Той ночью он с другом ехал на машине и увидел горящий клуб. Незамедлительно Александр побежал спасать людей, но сам выбраться не смог. В тот день погибли 10 человек.