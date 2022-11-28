Военный из Карасука Новосибирской области Дмитрий Глущенко погиб в спецоперации

Из сообщения группы следует, что в ходе выполнения задач специальной военной операции, погиб Глущенко Дмитрий. Он проживал в небольшом городе Карасук.
Возраст военного не называется. Однако известно, что прощание с погибшим пройдет 29 ноября. Желающие близкие придут в местный дом культуры (ДКЖ) на улице Тургенева к 11:00.
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