Напомним, серьезная авария на РЭС в Мошковском районе произошла в субботу, 26 ноября. За считанные часы батареи остыли до +5 градусов в 22 многоэтажных домах микрорайона «Светлый», а за окном тем временем похолодало до -35. Люди подняли тревогу, обзвонили все инстанции, и информация об этом ЧП дошла до главы района и губернатора Новосибирской области.
Долго ждать помощи не пришлось – к месту аварии незамедлительно подоспели десятки специалистов энергетической отросли. Они выяснили, что в двух котельных микрорайона вышли из строя насосы систем отопления. Начались работы по устранению неполадок – они длятся уже четвертый день. Всё это время жильцы согреваются горячим паром, чаем и грелками, спят в шубах и шапках.
«В регионе наступили морозы, и жители района массово начали пользоваться электроприборами. Энергетикам пришлось экстренно освобождать одну линию, переключаясь на другую. Пока проводили эту манипуляцию, в «Светлом» все оборудование задублировалось. А когда подали напряжение, сгорели основные насосы. И при этом УК и жильцов никто не предупредил о сменах фаз и скачках. Сначала у людей выбило электричество, потом начали дубеть батареи. Срочно вызвали бригаду для починки, и они увидели колоссальный износ - свыше 90% - электросетей, канализаций и водопровода. Такое нам наследство досталось. И я отмечу, система отопления в этих домах самостоятельно создавалась застройщиком. Но разбираемся в этой ситуации всем районом», - рассказала Atas.info представитель администрации Мошковского района Ольга Радченко.
По словам Ольги Викторовной в один день в «Светлом» сгорели все насосы (резервные и основные) - порядка 18 единиц иностранного производства. Замену начали искать по всей области и в дружественных странах. В данный момент в наш регион едет поезд с насосами из Казахстана.
«Нужно понимать, что всё мгновенно не делается. Вот мы захотели насосы и нам тут же привезли – это не так. Пока их подвозили, кое-где произошло завоздушивание (прим.ред. воздушная пробка, образовавшаяся в трубе) и воду сразу спустили, чтобы батареи не разорвало в клочья. Оказалось, имеющиеся насосы малой мощности, они просто не рассчитаны на такую территорию. «Светлый» - это практически целый город, для него нужны более мощные насосы. Вчера рабочие запустили отопление, проверили систему – благо она живая. Они всю ночь в лютый мороз переваривали свое оборудование под новые котлы, чтобы оно заработало на новом – это очень трудоемкий и долгий процесс».
Собеседница отметила, что после вчерашней работы отопление получили большинство квартир. Однако те, к кому оно не дошло, продолжают звонить и жаловаться.
Как оказалось, некоторые жильцы «ледяных» квартир не пытаются помочь специалистам в устранении проблемы. Когда одни тянут руку помощи, чуть ли не заявляют о готовности лично выйти на временную работу в котельных, другие закрываются ото всех и отгоняют представителей прокуратуры и ЖКХ.
На днях, по словам Радченко, выявили квартиру, в которой есть проблема. Рабочим нужно было в ней продавить отопление через пол, чтобы этот жилец получили долгожданное тепло. Но сам он отказался от таких манипуляций из-за свежего ремонта – выручил в этой ситуации неравнодушный сосед. Специалисты пробили потолок в его жилище, чтобы всех обогреть.
«Все пишут и звонят, ругаются, что у якобы у всех в квартирах пошла горячая вода, а у меня нет. Нам всех жаль, мы никого не бросили, объясняем, что это не быстрое дело. Уже квартир без отопления осталось меньше. Я третьи сутки погружена в эту аварию. По мне сейчас не видно, что я работник администрации – не накрашена, не мыта. Я лично готова раздеться до гола, выйти на улицу и облиться холодной водой, если это поможет устранить аварию. Идет очень трудоемкий процесс восстановления тепла. Сею же секунду невозможно обогреть квартиры. Хоть с бубном води вокруг котельных хороводы, хоть шаманов вызывай – это не даст мгновенных результатов. Глава района пытается сделать всё, что в его силах, чтобы, как можно скорее, помочь жителям. Однако никто не всесилен, нужно ждать и молиться. Сейчас все на ушах, все кричат, не только пострадавшие, но эта нервозность не поможет».
Жителям микрорайона «Светлый» напомнили, что в школе развернут пункт обогрева. Там же можно взять обогреватели – сейчас есть 40 штук не задействованных. В настоящий момент горячая вода постепенно поступает в квартиры с первого по последний этажи.
В администрации Мошковского района пока не делают прогнозы по датам включения тепла во всем микрорайоне. Однако все стараются наладить системы до 1 декабря.