На днях, по словам Радченко, выявили квартиру, в которой есть проблема. Рабочим нужно было в ней продавить отопление через пол, чтобы этот жилец получили долгожданное тепло. Но сам он отказался от таких манипуляций из-за свежего ремонта – выручил в этой ситуации неравнодушный сосед. Специалисты пробили потолок в его жилище, чтобы всех обогреть.