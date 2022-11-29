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Школа скрывает: В Новосибирске девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
Школа отказывалась вызывать скорую

В Новосибирске школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

Шестиклассница сломала позвоночник на уроке физической культуры в школе Первомайского района, о чем рассказала сестра пострадавшей.

По словам родственницы, инцидент произошел в школе № 145 28 ноября. Сестра пострадавшей рассказала, что 12-летняя ученица была на уроке физкультуры.

Предположительно, ей на спину прыгнул мальчик. Учитель физкультуры оказал необходимую помощь, но школа отказалась вызвать скорую.

Из учебного заведения звонили родным и предлагали забрать пострадавшую домой. Так и произошло. В больницу родители везли пострадавшую сами, пишет НГС.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Дети
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