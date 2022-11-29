Школа скрывает: В Новосибирске девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры

По словам родственницы, инцидент произошел в школе № 145 28 ноября. Сестра пострадавшей рассказала, что 12-летняя ученица была на уроке физкультуры.
Предположительно, ей на спину прыгнул мальчик. Учитель физкультуры оказал необходимую помощь, но школа отказалась вызвать скорую.
Из учебного заведения звонили родным и предлагали забрать пострадавшую домой. Так и произошло. В больницу родители везли пострадавшую сами, пишет НГС.
Читайте также про смерти детей в школах в 2022 году. Рассказываем про ребенка, который умер на физкультуре, как мальчика придавило воротами.