В Новосибирске почти в два раза вырос спрос на Деда Мороза и Снегурочку

Цены у профессиональных актеров в три раза выше, чем у любителей. Разовый часовой визит некоторые лицедеи со стажем оценивают в 5 тысяч рублей.

Сейчас средняя стоимость визита зимних волшебников составляет по стране полторы тысячи. В пакет услуг входит стандартная игровая программа для одного или нескольких детей. Выступление Деда Мороза и Снегурочки в коллективе — детский сад или начальная школа — обойдется в среднем в 3000 целковых.

Есть запрос на выездное предновогоднее действо для взрослых — тут ноябрьская цена колеблется от 3,5 до 5 тысяч рублей.

Выросли цены и на костюмы главных новогодних персонажей. Простенькое облачение Деда Мороза сейчас можно купить от 7 до 10 тысяч рублей, богатый, профессиональный костюм уже стоит в районе 20 тысяч

Ранее в Новосибирск прибыл поезд Деда Мороза. На "Главном" вокзале дедушку встретила толпа маленьких новосибирцев и их родителей - несмотря на 25-градусный мороз.