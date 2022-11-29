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В Новосибирске почти в два раза вырос спрос на Деда Мороза и Снегурочку

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI
Дед Мороз с внучкой
По данным компании "Авито" запрос на сезонную услугу в 2022 году увеличился в целом по стране на 147%, в столице Сибири - на 177%. В лидерах по заявкам на главных новогодних персонажей Екатеринбург — 277%, в аутсайдерах Сочи - 139%.
Деды Морозы и их внучки также проявляют активность: в середине ноября количество предложений на площадке объявлений выросло в среднем на 42%. Свои услуги предлагают студенты, педагоги, представители творческих коллективов, а также студии по организации детских праздников, аниматоры.

Цены у профессиональных актеров в три раза выше, чем у любителей. Разовый часовой визит некоторые лицедеи со стажем оценивают в 5 тысяч рублей.

Сейчас средняя стоимость визита зимних волшебников составляет по стране полторы тысячи. В пакет услуг входит стандартная игровая программа для одного или нескольких детей. Выступление Деда Мороза и Снегурочки в коллективе — детский сад или начальная школа — обойдется в среднем в 3000 целковых.

Есть запрос на выездное предновогоднее действо для взрослых — тут ноябрьская цена колеблется от 3,5 до 5 тысяч рублей. 

Выросли цены и на костюмы главных новогодних персонажей. Простенькое облачение Деда Мороза сейчас можно купить от 7 до 10 тысяч рублей, богатый, профессиональный костюм уже стоит в районе 20 тысяч

Ранее в Новосибирск прибыл поезд Деда Мороза. На "Главном" вокзале дедушку встретила толпа маленьких новосибирцев и их родителей - несмотря на 25-градусный мороз.

Прибывающий в Новосибирск поезд Деда Мороза уже разочаровал полстраны
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#Общество#Город#Новосибирск#Дед Мороз#Снегурочка#Спрос
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