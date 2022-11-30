Новосибирские спасатели освободили мужчину из промерзшего гаража

"Центральный р-н ул. Красный проспект, гараж. Мужчина не может самостоятельно выбраться из гаража, заклинило рольставни, замерзает", - сообщается на странице МАСС во "ВКонтакте".
В службе добавили, что спасенный не пострадал - "в медицинской помощи не нуждается".
Ранее жители Калининского района Новосибирска вызывали спасателей на помощь селезню, который примерз лапами ко льду. Однако к их приезду птица уже выбралась.
До этого сотрудники МАСС помогли матери попасть в квартиру - дверь заперли ее малолетние дети.