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Новосибирские спасатели освободили мужчину из промерзшего гаража

Сегодня, 09:53
Фото: ВК-страница МАСС Новосибирска
Спасатели спешат на помощь
Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска вызволили мужчину, застрявшего в гараже на Красном проспекте.

"Центральный р-н ул. Красный проспект, гараж. Мужчина не может самостоятельно выбраться из гаража, заклинило рольставни, замерзает", - сообщается на странице МАСС во "ВКонтакте".

В службе добавили, что спасенный не пострадал - "в медицинской помощи не нуждается".

Ранее жители Калининского района Новосибирска вызывали спасателей на помощь селезню, который примерз лапами ко льду. Однако к их приезду птица уже выбралась.

До этого сотрудники МАСС помогли матери попасть в квартиру - дверь заперли ее малолетние дети.

Селезень примерз ко льду на водоеме в Новосибирске
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#Спасатели#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#Гараж#Освобождение
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