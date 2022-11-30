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В Новосибирске квартиры на улице Промышленной затопило кипятком

Сегодня, 03:27
Фото: 1MI
Горячая вода залила квартиры по улице Промышленной, 9б в Новосибирске
Горячая вода залила несколько квартир по улице Промышленной, 9б в Новосибирске. На днях там произошла коммунальная авария, которую 29 ноября устраняли.

Напомним, из-за прорыва старейшей трубы на теплосетях вечером 28 ноября около 100 домов на пересечении Королева и Промышленной остались без отопления. Дефект устраняли больше суток, и как оказалось, работу ещё не до конца завершили.

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«Когда все рабочие уехали вечером 29-го, нас начало заливать кипятком. В подъезде стояла вода, в квартирах на первом этаже. Видимо лопнул стояк на чердаке», - рассказал Atas.info местных житель.

Жильцы снова вызвали ремонтную бригаду. Им обещали за утро 30 ноября всё устранить.

Напомним, без тепла уже пятые сутки живут в своих квартирах жители ЖК "Светлый" под Новосибирском. Atas.info узнал у сотрудницы районной администрации, как продвигаются работы.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Теплосеть#Авария
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