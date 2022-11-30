В Новосибирске квартиры на улице Промышленной затопило кипятком

Напомним, из-за прорыва старейшей трубы на теплосетях вечером 28 ноября около 100 домов на пересечении Королева и Промышленной остались без отопления. Дефект устраняли больше суток, и как оказалось, работу ещё не до конца завершили.
«Когда все рабочие уехали вечером 29-го, нас начало заливать кипятком. В подъезде стояла вода, в квартирах на первом этаже. Видимо лопнул стояк на чердаке», - рассказал Atas.info местных житель.
Жильцы снова вызвали ремонтную бригаду. Им обещали за утро 30 ноября всё устранить.
Напомним, без тепла уже пятые сутки живут в своих квартирах жители ЖК "Светлый" под Новосибирском. Atas.info узнал у сотрудницы районной администрации, как продвигаются работы.