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Вертолет экстренно сел в поле под Омском: внутри были новосибирские вахтовики

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
Воздушное судно летело из Омска в Томск

Вертолет с новосибирскими вахтовиками совершил экстренную посадку в поле под Омском

Вертолет с новосибирскими вахтовиками экстренно приземлился в Омской области. Пассажиры вынуждены жечь костры, чтобы согреться, так как борт сел прямо в поле.

Инцидент произошел на территории Омской области. Вертолет Ми-8 по плану вылетел в Томскую область из города Тара до поселка Пионерный другого региона. Однако по неустановленным причинам вертолет аварийно сел в районе деревни Киксы – прямо в поле. На борту находились 3 члена экипажа и 21 пассажир (новосибирские вахтовики).

Все обошлось без пострадавших. Следственный комитет уже начал проверку по факту нарушения правил безопасности. Чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

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Кроме того, решается вопрос об эвакуации людей в ближайшее село Михайловка. Сейчас вертолет находится в километре от населенного пункта. Чтобы согреться в морозы, сибиряки вынуждены жечь костры, так как не хотят уходить с места, пишет «Сибкрай». Люди ждут автобус, а пока они могут погреться в машине администрации.

Читайте также о том, как полицейские задержали в новосибирском аэропорту 42-летнего жителя Кузбасса, который устроил переполох в самолете. 

#Эмилия Губарева#Омск#Транспорт#Вертолет
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