Инцидент произошел на территории Омской области. Вертолет Ми-8 по плану вылетел в Томскую область из города Тара до поселка Пионерный другого региона. Однако по неустановленным причинам вертолет аварийно сел в районе деревни Киксы – прямо в поле. На борту находились 3 члена экипажа и 21 пассажир (новосибирские вахтовики).
Все обошлось без пострадавших. Следственный комитет уже начал проверку по факту нарушения правил безопасности. Чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
Кроме того, решается вопрос об эвакуации людей в ближайшее село Михайловка. Сейчас вертолет находится в километре от населенного пункта. Чтобы согреться в морозы, сибиряки вынуждены жечь костры, так как не хотят уходить с места, пишет «Сибкрай». Люди ждут автобус, а пока они могут погреться в машине администрации.
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