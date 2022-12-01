Кроме того, решается вопрос об эвакуации людей в ближайшее село Михайловка. Сейчас вертолет находится в километре от населенного пункта. Чтобы согреться в морозы, сибиряки вынуждены жечь костры, так как не хотят уходить с места, пишет «Сибкрай». Люди ждут автобус, а пока они могут погреться в машине администрации.