45 тыс рублей в месяц: достойная старость в Новосибирске

SuperJob также показывает этот показатель в динамике. В прошлом году средний новосибирец хотел получать 41 900 рублей при достижении пенсионного возраста. Жители столицы Сибири за последние 12 месяцев повысили свои требования почти на 10 процентов.



Средний показатель желаемой пенсии по стране составил 46 600 рублей , по сравнению с прошлым годом он вырос почти на 8 процентов.



Также авторы статьи сравнили реальные и ожидаемые пенсии. По их данным в 2022 пенсионеры получают в среднем 18 503,80 руб. в месяц. На национальном уровне желаемые пенсии оказались больше реальных в 2,5 раза.



В Новосибирске эта соотношение сохранилось. Согласно данным ПФР, в 3 квартале 2022 года средняя пенсия в столице Сибири составила 18 172,61.