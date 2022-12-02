atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

45 тыс рублей в месяц: достойная старость в Новосибирске

Сегодня, 09:08
Фото: 1MI
Деньги для пенсионеров

В Новосибирске пенсия мечты составила 45 тыс рублей

Портал SuperJob опросил более тысячи россиян из разных уголков страны о том, какую пенсию они считают достойной. Новосибирцы сошлись на цифре 44 900.

SuperJob также показывает этот показатель в динамике. В прошлом году средний новосибирец хотел получать 41 900 рублей при достижении пенсионного возраста. Жители столицы Сибири за последние 12 месяцев повысили свои требования почти на 10 процентов.

Средний показатель желаемой пенсии по стране составил 46 600 рублей , по сравнению с прошлым годом он вырос почти на 8 процентов.

Также авторы статьи сравнили реальные и ожидаемые пенсии. По их данным в 2022 пенсионеры получают в среднем 18 503,80 руб. в месяц. На национальном уровне желаемые пенсии оказались больше реальных в 2,5 раза.

В Новосибирске эта соотношение сохранилось. Согласно данным ПФР, в 3 квартале 2022 года средняя пенсия в столице Сибири составила 18 172,61.

Пенсия вырастет 3 раза в 2023 году: график индексации выплат пенсионерам
Узнать подробнее
График выплаты всех детских пособий в декабре 2022 года
Узнать подробнее
Все дело в МРОТе: на сколько с 1 января 2023 вырастут пенсии и детские пособия
Узнать подробнее
#Пенсионеры#Общество#Новосибирск#Пенсии#SuperJob
Подпишитесь
В Новосибирске хотят удалить мурал с врачом, держащим сердце в руках
Вчера, 10:37
Новосибирский депутат Голиков Сергей погиб в спецоперации на Украине
Сегодня, 01:54
Общественные обсуждения на сайте "Электронная демократия" - инструкция по голосованию
Вчера, 02:59
Прорыв за прорывом: самые крупные коммунальные аварии Новосибирска за неделю
Сегодня, 07:36
Новосибирцев сплотил мурал с врачом: почему им сложно спасти граффити от удаления
Сегодня, 06:54
Новосибирский депутат Антонов назвал аутистами разработчиков рекламы про добровольцев
Сегодня, 07:58