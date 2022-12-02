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Еще один военный из Новосибирской области Николай Семенец погиб в СВО

Сегодня, 06:14
Фото: Администрация Черепановского района
Мужчине было 33 года

Военный из Черепаново Новосибирской области Николай Семенец погиб в СВО

При выполнении боевых задач военный из Новосибирской области Николай Семенец погиб в зоне проведения специальной военной операции, о чем сообщили в администрации Черепановского района.

Из сообщения администрации следует, что в спецоперации погиб Николай Семенец. Он проживал в Черепановском районе. Мужчина проявил стойкость и мужество в исполнении воинского долга.

Погиб сибиряк 20 ноября. Ему было 33 года. Как отметили в администрации, боец показал настоящий пример отваги и стойкости. Церемония прощания с военнослужащим пройдет 3 декабря в Доме культуры поселка Посевная.

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Читайте также о том, как лейтенант из Бердска Новосибирской области Александр Попов погиб в зоне СВО. А еще одного военнослужащего из Кочковского района посмертно наградили орденом Мужества. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Погиб
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