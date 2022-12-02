Военный из Черепаново Новосибирской области Николай Семенец погиб в СВО

Из сообщения администрации следует, что в спецоперации погиб Николай Семенец. Он проживал в Черепановском районе. Мужчина проявил стойкость и мужество в исполнении воинского долга.
Погиб сибиряк 20 ноября. Ему было 33 года. Как отметили в администрации, боец показал настоящий пример отваги и стойкости. Церемония прощания с военнослужащим пройдет 3 декабря в Доме культуры поселка Посевная.
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