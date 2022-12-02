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Мечтал стать военным: командир взвода из Бердска погиб в спецоперации

Сегодня, 03:35
Фото: Администрация Бердска/1MI
Прощание с военным пройдет 3 декабря

Командир взвода из Бердска Попов Александр погиб в спецоперации

Лейтенант из Бердска Новосибирской области Александр Попов погиб в зоне СВО, о чем сообщили в администрации города.

Как рассказали на сайте администрации Бердска, Александр Попов родился в 1999 году в Новосибирске. Он окончил школу №13 в Бердске, а затем поступил в Новосибирское высшее военно-командное училище. После окончания учебного заведения, отправился принимать участие в специальной военной операции.

Александр был командиром взвода. Как оказалось, военным сибиряк мечтал стать с самого детства: он занимался спортом и вел здоровый образ жизни. 12 ноября он получил смертельное ранение.

Прощание с 23-летним Александром Поповым пройдет 3 декабря в Кафедральном соборе.

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#Эмилия Губарева#Спецоперация на Украине#Погиб
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