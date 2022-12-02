Как рассказали на сайте администрации Бердска, Александр Попов родился в 1999 году в Новосибирске. Он окончил школу №13 в Бердске, а затем поступил в Новосибирское высшее военно-командное училище. После окончания учебного заведения, отправился принимать участие в специальной военной операции.