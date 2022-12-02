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В Новосибирской области родителям военного посмертно вручили орден Мужества

Сегодня, 03:05
Фото: atas.info / ВК/Новосибирск скорбит; ВК/МКОУ "Букреевская ОШ
На фото родители земляка и сам погибший
Военнослужащий из Кочковского района посмертно награжден орденом Мужества за участие в специальной военной операции на Украине, о чем говорится в ВК-группе «МКОУ «Букреевская ОШ».

Александру Евсюкову был 21 год. Родом военнослужащий из села Черновка Кочковского района. После окончания университета, он с братом подписал контракт на службу. О гибели сибиряка СМИ начали писать в июле-2022 года.

30 ноября родителям погибшего молодого человека вручили орден Мужества. Александр награжден указом Президента России за отвагу и мужество при исполнении воинского долга.

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Читайте также о том, как в СВО погиб новосибирский депутат Голиков Сергей. Он отправился служить в мае - добровольцем. О гибели сибиряка стало известно 1 декабря. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Погиб#СВО
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