В Новосибирской области родителям военного посмертно вручили орден Мужества

Александру Евсюкову был 21 год. Родом военнослужащий из села Черновка Кочковского района. После окончания университета, он с братом подписал контракт на службу. О гибели сибиряка СМИ начали писать в июле-2022 года.
30 ноября родителям погибшего молодого человека вручили орден Мужества. Александр награжден указом Президента России за отвагу и мужество при исполнении воинского долга.
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