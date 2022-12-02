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Новосибирский депутат Голиков Сергей погиб в спецоперации на Украине

Сегодня, 01:54
Фото: 1MI
Депутат пошел служить добровольцем

Новосибирский депутат Голиков Сергей погиб на СВО

Депутат из Новосибирской области Голиков Сергей погиб во время специальной военной операции, о чем стало известно с сайта КПРФ в Новосибирске.

В сообщении сайта говорится, что Голиков Сергей был депутатом Решетовского сельсовета в Кочковском районе. Он являлся народным избранником от партии КПРФ.

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В мае-2022 года сибиряк отправился добровольцем в зону СВО на Украину. О его гибели сообщили 1 декабря. Он умер в возрасте 37 лет.

У Голикова остались жена и двое детей, которые проживают в Кочковском районе. Бойца похоронят на территории Сургута, откуда он родом. 

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Погиб#СВО#Депутат
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