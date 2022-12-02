Новосибирский депутат Голиков Сергей погиб в спецоперации на Украине

В сообщении сайта говорится, что Голиков Сергей был депутатом Решетовского сельсовета в Кочковском районе. Он являлся народным избранником от партии КПРФ.
В мае-2022 года сибиряк отправился добровольцем в зону СВО на Украину. О его гибели сообщили 1 декабря. Он умер в возрасте 37 лет.
У Голикова остались жена и двое детей, которые проживают в Кочковском районе. Бойца похоронят на территории Сургута, откуда он родом.
Читайте также о том, как военный из Бердска погиб в пожаре в костромском ночном клубе. Про него снял фильм телеведущий Андрей Малахов.