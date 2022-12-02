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Новосибирцы не могут вернуть деньги за абонементы в закрывшийся бассейн

Сегодня, 05:13
Фото: 1MI
Сибиряки покупали абонементы, но ими не успели воспользоваться
Клиенты купили абонементы в бассейн Октябрьского района, однако помещение внезапно закрылось, а деньги за несостоявшиеся занятия возвращать никто не собирается.

Инцидент произошел в бассейне для детей компании «Аквафэмили» на Ключ-Камышенском плато. Заведение в один момент резко закрылось, сославшись на технические проблемы.

Клиенты ждали неделю, месяц, но деньги никто из руководства возвращать не стал. Обосновывают это тем, что директор находится в зоне СВО – он попал под частичную мобилизацию.

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Однако издание НГС узнало, что задолго до объявления частичной мобилизации в России, мужчина закрыл свое ИП, а деньги с клиентов брали без договора – они шли на карточку жены.

Именно супруга директора и заявила, что ее муж находится на спецоперации. По каким причинам деньги не возвращаются клиентам – неизвестно. Женщина кормит обещаниями обманутых клиентов больше месяца.

Напомним, что ранее второклассница умерла в бассейне на школьном уроке в школе Новосибирска. 

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Деньги
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