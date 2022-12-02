Инцидент произошел в бассейне для детей компании «Аквафэмили» на Ключ-Камышенском плато. Заведение в один момент резко закрылось, сославшись на технические проблемы.
Клиенты ждали неделю, месяц, но деньги никто из руководства возвращать не стал. Обосновывают это тем, что директор находится в зоне СВО – он попал под частичную мобилизацию.
Однако издание НГС узнало, что задолго до объявления частичной мобилизации в России, мужчина закрыл свое ИП, а деньги с клиентов брали без договора – они шли на карточку жены.
Именно супруга директора и заявила, что ее муж находится на спецоперации. По каким причинам деньги не возвращаются клиентам – неизвестно. Женщина кормит обещаниями обманутых клиентов больше месяца.
Напомним, что ранее второклассница умерла в бассейне на школьном уроке в школе Новосибирска.