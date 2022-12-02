В Новосибирском музее появилась мумия древнего алтайского воина

В Новосибирском музее мумию воина, который был найден в 90-х годах прошлого столетия, экспонируют впервые. Это мужчина с большой татуировкой на груди, выполненной в так называемом зверином стиле. Сохранилась и прическа представителя раннего железного века — две заплетенные косы. Примечательно, что волосы праалтайца не утратили своего природного пигмента — воин был рыжим. Погребли его в шубе необычного кроя, украшенной кисточками из конских волос. Также сохранились штаны со следами штопки и войлочные сапоги.