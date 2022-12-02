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В Новосибирском музее появилась мумия древнего алтайского воина

Сегодня, 13:48
Фото: https://vk.com/museum_for_people
Выставка Новосибирского Краеведческого музея
Археолог Вячеслав Молодин нашел на плато Укок мумию, которая сейчас экспонируется в Новосибирском краеведческом музее.

ТАСС сообщает, что мумия пазырыкского воина была найдена в одном из так называемых «замерзших погребений» на плато Укок. 

Выставку с ценнейшим экспонатом  открыл автор находки — археолог, академик РАН Вячеслав Молодин. 

Он рассказал, что пазырыская культура относится к раннему периоду железного века и что люди этой эпохи — современники скифов. Находки, сделанные на центральном Алтае, сегодня украшают залы Эрмитажа, причем археологи, которым посчастливилось поработать на таких комплексах, испытывают, цитируем, « совершенно особые чувства».

В Новосибирском музее мумию воина, который был найден в 90-х годах прошлого столетия, экспонируют впервые. Это мужчина с большой татуировкой на груди, выполненной в так называемом зверином стиле. Сохранилась и прическа представителя раннего железного века — две заплетенные косы. Примечательно, что волосы праалтайца не утратили своего природного пигмента — воин был рыжим. Погребли его в шубе необычного кроя, украшенной кисточками из конских волос. Также сохранились штаны со следами штопки и войлочные сапоги.  

В ближайшее время мумия займет свое место в обновленной экспозиции Института археологии и этнографии СО РАН. В дальнейшем, возможно, алтайский воин принимать участие в выездных выставках.

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#Общество#Музей#Мумия#Алтайский воин#Новосибирск
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