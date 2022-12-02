Желтые реки и снежные берега: сюрреалистичный пейзаж Держинского района Новосибирска

Местные жители не в первый раз жалуются на воду в реке Норниста. Помимо явного перебора химикатов, выбрасываемых соседними заводами, жильцы близлежащих домов сетуют на на ужасный запах от вод речушки .
В подписи к посту автор уточнял, что летом по реке текли “фекальные отходы”, и их неприятный запах сильно беспокоил жителей Дзержинского района города.
Автор фотографий также добавил, что вода из речки активно используется дачниками для полива огородов и для наполнения бассейнов.
Напомним, что за неделю в Новосибирске произошло 5 коммунальных аварий: во всех случая прорывало трубу на теплотрассах, рассматриваем, на каких улицах горожане были без отопления.