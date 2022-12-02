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Желтые реки и снежные берега: сюрреалистичный пейзаж Держинского района Новосибирска

Сегодня, 11:51
Фото: VK-сообщество “Инцидент Новосибирск”
Желтая река

Река рыжего цвета течет по Дзержинскому району Новосибирска

VK-сообщество “Инцидент Новосибирск” опубликовал шокирующие фотографии пригорода столицы Сибири.

Местные жители не в первый раз жалуются на воду в реке Норниста. Помимо явного перебора химикатов, выбрасываемых соседними заводами, жильцы близлежащих домов сетуют на на ужасный запах от вод речушки .

В подписи к посту автор уточнял, что летом по реке текли “фекальные отходы”, и их неприятный запах сильно беспокоил жителей Дзержинского района города.

Автор фотографий также добавил, что вода из речки активно используется дачниками для полива огородов и для наполнения бассейнов.

Напомним, что за неделю в Новосибирске произошло 5 коммунальных аварий: во всех случая прорывало трубу на теплотрассах, рассматриваем, на каких улицах горожане были без отопления.

Прорыв за прорывом: самые крупные коммунальные аварии Новосибирска за неделю
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#Общество#Новосибирск#Река#Рыжий цвет#Дзержинский район
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