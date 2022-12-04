Названа дата ухода лютых 30-градусных морозов в Новосибирской области

По данным синоптиков, ночные морозы продержатся до 7 декабря. Иногда столбик термометра покажет -31 ℃.
В воскресенье, 4 декабря температура воздуха составляет -16…-18 ℃. День будет без осадков. На дорогах местами гололед.
В понедельник, 5 декабря ночью сильно похолодает. Температура воздуха составит -31 ℃. Дневная температура -21 ℃. Осадков не ожидается.
По данным «Яндекс. Погоды», со среды средняя температура воздуха будет в пределах -18…-22 градусов. Выпадет небольшой снег.
Напомним, в Новосибирске продлен режим неблагоприятных погодных условий. В воздухе накопилось много вредных примесей, которые опасны для здоровья человека.