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Названа дата ухода лютых 30-градусных морозов в Новосибирской области

Сегодня, 05:35
Фото: 1MI
Морозы будут только по ночам

В Новосибирской области 30-градусные морозы сохранятся до 7 декабря

В Новосибирской области еще неделю сохранятся сильные морозы по ночам, о чем свидетельствует Западно-Сибирский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночные морозы продержатся до 7 декабря. Иногда столбик термометра покажет -31 ℃.

В воскресенье, 4 декабря температура воздуха составляет -16…-18 ℃. День будет без осадков. На дорогах местами гололед.

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В понедельник, 5 декабря ночью сильно похолодает. Температура воздуха составит -31 ℃. Дневная температура -21 ℃. Осадков не ожидается.  

По данным «Яндекс. Погоды», со среды средняя температура воздуха будет в пределах -18…-22 градусов. Выпадет небольшой снег.

Напомним, в Новосибирске продлен режим неблагоприятных погодных условий. В воздухе накопилось много вредных примесей, которые опасны для здоровья человека. 

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода на неделю
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