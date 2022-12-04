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Новосибирцы будут получать увеличенную пенсию в 2023 году

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI
Проект бюджета на 2023 год утвердили в РФ
Федеральный бюджет на 2023 год приняли в России. Рассказываем, какие выплаты увеличатся и на сколько.

Из документов по бюджету следует, что увеличится размер только некоторых выплат. К примеру, вырастут страховые пенсии на 4%. Это затрагивает только неработающих граждан. С нового года фиксированная стоимость пенсии вырастет до 7567,34 руб.

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Рассчитать пенсию с января можно следующим образом: текущую выплату умножить на 1,048.

Кроме страховых, в размере увеличатся и социальные пенсии – на 3,3%. Таким образом, пенсия достигнет 7135,35 руб.

Также увеличат выплаты для военных на 10,5%, но только с 1 октября-2023.

Напомним, что в Новосибирской области с 1 декабря изменилась стоимость коммунальных услуг. Как придется платить за электроэнергию, водоснабжение, тепло и мусор, читайте в материале Atas.info.

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#Эмилия Губарева#Общество#Россия#Пенсии
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