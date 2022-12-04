Из документов по бюджету следует, что увеличится размер только некоторых выплат. К примеру, вырастут страховые пенсии на 4%. Это затрагивает только неработающих граждан. С нового года фиксированная стоимость пенсии вырастет до 7567,34 руб.
Рассчитать пенсию с января можно следующим образом: текущую выплату умножить на 1,048.
Кроме страховых, в размере увеличатся и социальные пенсии – на 3,3%. Таким образом, пенсия достигнет 7135,35 руб.
Также увеличат выплаты для военных на 10,5%, но только с 1 октября-2023.
Напомним, что в Новосибирской области с 1 декабря изменилась стоимость коммунальных услуг. Как придется платить за электроэнергию, водоснабжение, тепло и мусор, читайте в материале Atas.info.