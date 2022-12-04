Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами мира

В ежегодный отчет вошли 172 города. Роста стоимости жизни в них выросло по разным причинам. Основной из них, по мнению аналитиков, стала спецоперации на Украине, а также проблемы с поставками, передают «Новые известия», ссылаясь на Bloomberg.
Так, самыми дорогими для граждан стали Нью-Йорк, Сингапур и Тель-Авив. Пятерку замкнули Гонконг и Лос-Анджелес.
А вот Токио и Осака опустились в рейтинге на 24 и 33 места. Произошло это из-за того, что резкого роста цен там не было, а стоимость жизни возросла до 4,5%.
Самыми дешевыми для проживания стали столица Сирии Дамаск и ливийский Триполи. Москва и Санкт-Петербург оказались на 88 и 70 строчке из-за санкций и цен на нефть.
Отметим, что для исследования сравнивались цены на товары и услуги в 172 городах по всему миру.