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Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами мира

Сегодня, 08:35
Фото: atas.info
Небоскребы, заграница
Стоимость жизни в разных городах выросла в среднем на 8,1% за последний год. Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых дорогих мегаполисов для проживания.

В ежегодный отчет вошли 172 города. Роста стоимости жизни в них выросло по разным причинам. Основной из них, по мнению аналитиков, стала спецоперации на Украине, а также проблемы с поставками, передают «Новые известия», ссылаясь на Bloomberg.

Так, самыми дорогими для граждан стали Нью-Йорк, Сингапур и Тель-Авив. Пятерку замкнули Гонконг и Лос-Анджелес.

А вот Токио и Осака опустились в рейтинге на 24 и 33 места. Произошло это из-за того, что резкого роста цен там не было, а стоимость жизни возросла до 4,5%.  

Самыми дешевыми для проживания стали столица Сирии Дамаск и ливийский Триполи. Москва и Санкт-Петербург оказались на 88 и 70 строчке из-за санкций и цен на нефть.  

Отметим, что для исследования сравнивались цены на товары и услуги в 172 городах по всему миру.

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#Эмилия Губарева#Город#2022
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