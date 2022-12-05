В Новосибирске около 3000 домов попали в реестр аварийного жилья

С этого года перед покупкой квартиры можно проверить свой будущий дом на аварийность. Состояние жилья указано в реестре ЕГРН, его можно найти в «поисковике» по адресу. Так же там указано, когда стартует расселение и снос.
Всего, как оказалось, в столице Сибири порядка 2846 ветхих домов. До конца 2023 года власти планирует расселить 867 из них, в которых проживают свыше 2 тысяч человек. На эти цели выделят 334 млн рублей.
Напомним, в ноябре 2022 года стало известно о сносе домов на улицах Чехова, 390 и 374, Малыгина, 23 и 25 и на улице Радиостанция, 2.