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В Новосибирске около 3000 домов попали в реестр аварийного жилья

Сегодня, 02:55
Фото: 1MI
Почти 3 тысячи жилых домов признали аварийными в Новосибирске
Почти 3 тысячи жилых домов признали аварийными в Новосибирске. Их добавили в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщает пресс-служба правительства региона.

С этого года перед покупкой квартиры можно проверить свой будущий дом на аварийность. Состояние жилья указано в реестре ЕГРН, его можно найти в «поисковике» по адресу. Так же там указано, когда стартует расселение и снос.

Всего, как оказалось, в столице Сибири порядка 2846 ветхих домов. До конца 2023 года власти планирует расселить 867 из них, в которых проживают свыше 2 тысяч человек. На эти цели выделят 334 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно о сносе домов на улицах Чехова, 390 и 374, Малыгина, 23 и 25 и на улице Радиостанция, 2.

Четыре аварийных дома расселят и снесут в Новосибирске – смотрим адреса
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Жилые дома#Аварийный дом#Снос
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