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На запах жареных кур пожаловались дачники под Новосибирском

Сегодня, 05:54
Фото: Flickr
Утилизации отходов - важная часть работы птицефабрики

Евгений Шестернин инициировал проверку работы Евсинской птицефабрики

Обсудить экологические проблемы региона предложил министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин на своей странице Вконтакте. Бердчанка Ксения Семенча сообщила о двух проблемах - запахе со стороны птицефабрики в Евсино и угольной пыли в Линево. По этим обращениям начата работа.

"Напротив птицекомплекса в Евсино летом периодически несет жареными курами или куриным навозом в сторону дачных поселков Ложок-1 и других. Расстояние по прямой 2,5-3 км, - написала 2 декабря бердчанка Ксения Семенча на странице Вконтакте министра природных ресурсов Новосибирской области Евгения Шестернина в ответ на его предложение обсудить экологические проблемы региона.

Запах от птицефабрики - не единственная проблема, по мнению Ксении Семенчи. Также она отметила, что "В Линево вокруг населенного пункта все черное, в угольной пыли и пропахло нефтепродуктами. В конце зимы эта чернота будет особо заметна.
Я знаю, что там особо не жалуются, и что были обращения в прокуратуру, писали в прессе. Прокуратура что-то проверила и выписала штраф Электродному Заводу, но выбросов угольной пыли меньше не стало, и чище тоже не стало." 

Евгений Шестернин отреагировал на обращения и уже 6 декабря разместил ответ на своей странице Вконтакте: "Специалисты проверят производственную площадку и процесс утилизации отходов. Будут приняты меры в случае обнаружения нарушений." - написал он по поводу обращения о неприятном запахе со стороны птицефабрики. 

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По поводу ситуации с запахом нефтепродуктов и угольной пыли в Линево, министр отметил, что "дымовой шлейф распространяется от труб, которые находятся на производственной площадке компании "ЭЛ 6". Сейчас на площадке работают 4 предприятия регионального надзора, в ходе проверок выявлены нарушения, должностные лица привлечены к административной ответственности". Министерство направит предложения о визитах на предприятие с проверками в декабре и январе.

Стоит отметить, что подобные заявления о проблемах, часто в негативном ключе, и раньше встречались на странице Евгения Шестернина и не все они получали ответ. Сейчас обращение можно оставить в закрепленном верхнем посте. Будем следить за тем, поможет ли эта практика действительно улучшить экологическую обстановку в области.

Птицефабрики часто становятся источником загрязнения почвы, воды и воздуха. Например, новосибирская птицефабрика заплатит на полмиллиарда за загрязнение почвы нитратами.

 

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#Ольга Храмушкина#Общество#Экология#Бизнес#Новосибирская область#Евгений Шестернин#Уголь#Загрязнение воздуха#Птицефабрика
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