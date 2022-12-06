Запах от птицефабрики - не единственная проблема, по мнению Ксении Семенчи. Также она отметила, что "В Линево вокруг населенного пункта все черное, в угольной пыли и пропахло нефтепродуктами. В конце зимы эта чернота будет особо заметна.

Я знаю, что там особо не жалуются, и что были обращения в прокуратуру, писали в прессе. Прокуратура что-то проверила и выписала штраф Электродному Заводу, но выбросов угольной пыли меньше не стало, и чище тоже не стало."