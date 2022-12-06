"Напротив птицекомплекса в Евсино летом периодически несет жареными курами или куриным навозом в сторону дачных поселков Ложок-1 и других. Расстояние по прямой 2,5-3 км, - написала 2 декабря бердчанка Ксения Семенча на странице Вконтакте министра природных ресурсов Новосибирской области Евгения Шестернина в ответ на его предложение обсудить экологические проблемы региона.
Запах от птицефабрики - не единственная проблема, по мнению Ксении Семенчи. Также она отметила, что "В Линево вокруг населенного пункта все черное, в угольной пыли и пропахло нефтепродуктами. В конце зимы эта чернота будет особо заметна.
Я знаю, что там особо не жалуются, и что были обращения в прокуратуру, писали в прессе. Прокуратура что-то проверила и выписала штраф Электродному Заводу, но выбросов угольной пыли меньше не стало, и чище тоже не стало."
Евгений Шестернин отреагировал на обращения и уже 6 декабря разместил ответ на своей странице Вконтакте: "Специалисты проверят производственную площадку и процесс утилизации отходов. Будут приняты меры в случае обнаружения нарушений." - написал он по поводу обращения о неприятном запахе со стороны птицефабрики.
По поводу ситуации с запахом нефтепродуктов и угольной пыли в Линево, министр отметил, что "дымовой шлейф распространяется от труб, которые находятся на производственной площадке компании "ЭЛ 6". Сейчас на площадке работают 4 предприятия регионального надзора, в ходе проверок выявлены нарушения, должностные лица привлечены к административной ответственности". Министерство направит предложения о визитах на предприятие с проверками в декабре и январе.
Стоит отметить, что подобные заявления о проблемах, часто в негативном ключе, и раньше встречались на странице Евгения Шестернина и не все они получали ответ. Сейчас обращение можно оставить в закрепленном верхнем посте. Будем следить за тем, поможет ли эта практика действительно улучшить экологическую обстановку в области.
Птицефабрики часто становятся источником загрязнения почвы, воды и воздуха. Например, новосибирская птицефабрика заплатит на полмиллиарда за загрязнение почвы нитратами.