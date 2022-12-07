Новый поворот - теперь на ноутбуках Lenovo удобно набирать текст на арабском языке, потому что он вместе с английским является основным на клавиатуре ноутбуков, появившихся в продаже в магазинах "М-Видео" и "Эльдорадо". Маленькие русские буквы разместились между английскими и арабскими. Ноутбуки завезли в Новосибирск по параллельному импорту, так как компания Lenovo официально ушла из России, закрыв сервисные центры, отключив часть сервисов, и ограничив поставку товаров и запчастей. Тем не менее, система параллельного импорта работает - товары завозятся из стран, где такая техника продается официально.