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В Новосибирск по параллельному импорту пришли ноутбуки Lenovo c арабской клавиатурой

Сегодня, 04:57
Фото: Телеграм канал Новые Известия
Русские буквы на клавиатуре Lenovo размещены посередине между арабскими и английскими

Арабская клавиатура на ноутбуках Lenovo встречается в магазинах Новосибирска

Арабская раскладка на клавиатуре не пользуется спросом в Новосибирске, но ноутбуки Lenovo с ней появились в магазинах города. Несмотря на то, что китайская компания Lenovo ушла из России, техника этой марки продолжают завозить по системе параллельного импорта.

Новый поворот - теперь на ноутбуках Lenovo удобно набирать текст на арабском языке, потому что он вместе с английским является основным на клавиатуре ноутбуков, появившихся в продаже в магазинах "М-Видео" и "Эльдорадо". Маленькие русские буквы разместились между английскими и арабскими. Ноутбуки завезли в Новосибирск по параллельному импорту, так как компания Lenovo официально ушла из России, закрыв сервисные центры, отключив часть сервисов, и ограничив поставку товаров и запчастей. Тем не менее, система параллельного импорта работает - товары завозятся из стран, где такая техника продается официально.

И если с ноутбуками и другой техникой вопрос как-то решили, то со спиртными напитками все сложнее - новосибирцы могут остаться без качественного коньяка, виски и шампанского к Новому году.

#Ольга Храмушкина#Город#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Компьютеры#Техника#Параллельный импорт
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