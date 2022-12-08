Сколько ждать? В Новосибирске врач почти три часа ехал к ребенку с температурой 40

«Он не вставал с кровати, не пил воду. Я позвонил по номеру 103, где приняли заявку, время было 17:09. Когда прошел примерно час, я позвонил опять, чтобы узнать, едет ли скорая. На это мне ответили, что мой вызов перевели на дежурного фельдшера, ссылаясь на приказ, а скорая не приедет», — сообщил новосибирскому изданию НГС отец ребенка Виталий Киселев.