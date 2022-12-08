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Сколько ждать? В Новосибирске врач почти три часа ехал к ребенку с температурой 40

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Скорая помощь
Двухлетний ребенок из Центрального района города два с половиной часа ждал скорой медицинской помощи.

«Он не вставал с кровати, не пил воду. Я позвонил по номеру 103, где приняли заявку, время было 17:09. Когда прошел примерно час, я позвонил опять, чтобы узнать, едет ли скорая. На это мне ответили, что мой вызов перевели на дежурного фельдшера, ссылаясь на приказ, а скорая не приедет», — сообщил новосибирскому изданию НГС отец ребенка Виталий Киселев.

Мужчину такой ответ не устроил и он позвонил в Росздавнадзор, а потом повторно в скорую помощь. Первым на вызов успел приехать фельдшер, через двадцать минут после него приехала бригада СМП.

Эта история настолько возмутила Виталия Кисилева, что он написал жалобу в прокуратуру и обратился к детскому омбудсмену.

Напомним, что вызовы СПМ сортируются, основываясь на наличии явных признаков угрозы жизни пациента. В течении 20 минут бригада обязана отреагировать на экстренный вызов — то есть, вызов к пациенту с жизнеугрожающими заболеваниями или их обострениями. Прочие вызовы называются неотложными, на них правило 20-ти минут не распространяется.

Ранее сообщалось о гигантских очередях в поликлиниках Новосибирска. Больным приходится ждать приема по полдня, а врачам задерживаться на работе ради них

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Скорая помощь#Двухлетний ребенок#Вызов
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