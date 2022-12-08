Сотрудники новосибирского «Горзеленхоза» обработают деревья антивандальным покрытием

Telegram-канал мэрии Новосибирска сообщил, что деревья будут обрабатывать специальным раствором, содержащим сильно пахнущее вещество. В результате обработки хвоя, попавшая в помещение, начинает издавать резкий и неприятный запах, который не выветривается в течение долгого времени.