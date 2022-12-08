Сотрудники новосибирского «Горзеленхоза» обработают деревья антивандальным покрытием

По мнению озеленителей, акцию, направленную на защиту вечнозеленых пород деревьев, которые растут в парках и скверах города, необходимо начинать в первых числах декабря.
Telegram-канал мэрии Новосибирска сообщил, что деревья будут обрабатывать специальным раствором, содержащим сильно пахнущее вещество. В результате обработки хвоя, попавшая в помещение, начинает издавать резкий и неприятный запах, который не выветривается в течение долгого времени.
Антивандальная акция озеленителей продлится до 24 декабря.
Также мэрия Новосибирска напоминает, что незаконная вырубка карается как административное правонарушение. Однако в некоторых случаях за вырубку зеленых насаждений можно попасть под уголовную статью.
Ранее сообщалось о закупке девяти снегоуборочных машин в Новосибирске.