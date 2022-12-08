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Сотрудники новосибирского «Горзеленхоза» обработают деревья антивандальным покрытием

Сегодня, 15:06
Фото: 1MI
Живая ель в снегу

В Новосибирске специалисты проведут антивандальную обработку хвойных деревьев

Обработка пахучим раствором остановит вандалов, вознамерившихся украсить свой дом к празднику на дармовщинку.

По мнению озеленителей, акцию, направленную на защиту вечнозеленых пород деревьев, которые растут в парках и скверах города, необходимо начинать в первых числах декабря. 

Telegram-канал мэрии Новосибирска сообщил, что деревья будут обрабатывать специальным раствором, содержащим сильно пахнущее вещество. В результате обработки хвоя, попавшая в помещение, начинает издавать резкий и неприятный запах, который не выветривается в течение долгого времени. 

Антивандальная акция озеленителей продлится до 24 декабря.

Также мэрия Новосибирска напоминает, что незаконная вырубка карается как административное правонарушение. Однако в некоторых случаях за вырубку зеленых насаждений можно попасть под уголовную статью.

Ранее сообщалось о закупке девяти снегоуборочных машин в Новосибирске.

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#Город#Экология#Новосибирск#Горзеленхоз#Ели#Антивандальное покрытие
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